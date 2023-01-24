Высший совет правосудия получил нового председателя

Председателем Высшего совета правосудия (ВСП) стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Григорий Усик, сообщили в самом ВСП по результатам съезда в понедельник. Решение в пользу Усика было принято 15 голосами. Председателя ВСП избирают на заседании совета тайным голосованием из членов ВСП сроком на два года.

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Как отмечают в ВСП, в 1994 году Усик окончил Харьковский юридический институт, работал в органах МВД, а с 1995 года – судьей в Дарницком районном суде Киева и Апелляционном суде Киева. С ноября 2017 работает судьей Верховного Суда.

Впрочем, в Центре противодействия коррупции (ЦПК) к Усику есть свои претензии. Например, согласно данным ЦПК, в 2009 году Усик купил два земельных участка в Гнедино под Киевом, где начал строительство. "Усик указал, что 15 соток под Киевом обошлись ему в 117 тыс. грн. В это трудно поверить, потому что рыночная стоимость 15 соток в 2009 году в том районе составляла около $90 тыс.", – говорят в ЦПК.

В том же году, по информации ЦПК, его жена приобрела новый автомобиль Toyota Avensis, стоимость которого составляла по меньшей мере $17 тыс. Впрочем, Усик "оформил служебное жилье в частную собственность. Это не запрещено, но многое говорит о принципах судьи", - добавляют в ЦПК.

Напомним, в середине января делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества. Среди членов фигурировал и Григорий Усик.