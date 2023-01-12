З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя

Делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали усіх 8 членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою від суддівської спільноти. Про це 12 січня повідомила пресслужба Ради суддів України.

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Обрання всіх 8 членів ВРП дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою.

Відтак, членами Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України стали:

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду. Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС. Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду. Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області. Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду. Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду. Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.

Всі вісім суддів — новообрані члени ВРП, вони склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчих чотири роки.

"Зазначимо, обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу", - додали в Раді суддів України.

Напередодні посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні заявили, що очікують, що з'їзд суддів призначить вісім нових членів ВР П із числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 з нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з-поміж кандидатів, перевірених Етичною радою. Найшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на шляху до європейської інтеграції", - йшлося в повідомленні послів G7 в Україні у Twitter.

ВРП - орган, що покликаний забезпечувати незалежності судової влади. Серед завдань Вищої ради правосуддя – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.

Нагадаємо, 9 лютого 2022 року більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП з 15, які були на посадах (ще 6 місць залишалися вакантними). 22 лютого пішли з посад відразу 10 членів ВРП, через що цей орган втратив кворум і досі не міг працювати.

У травні 2022 року Етична рада завершила оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя на відповідність критерію професійної етики та доброчесності, а також відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.

У серпні Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя - Романа Маселка і Миколу Мороза.