Съезд судей Украины избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия

Делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте от судейского сообщества. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Избрание всех 8 членов СРП позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебных властях, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой.

Следовательно, членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда. Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда. Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области. Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда. Бондаренко Татьяна Знаменовна – судья Николаевского апелляционного суда. Ковбий Елена Васильевна – судья Херсонского окружного административного суда.

Все восемь судей — новоизбранные члены ВСП, они приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

"Отметим, избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа", - добавили в Раде судей Украины.

Накануне послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что ожидают, что съезд судей назначит восемь новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

"Послы G7 с нетерпением ожидают, что съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия среди кандидатов, проверенных Этическим советом. Самое быстрое начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на пути к европейской интеграции", - говорилось в сообщении послов G7 в Украине в Twitter.

ВСП – орган, призванный обеспечивать независимость судебной власти. Среди задач Высшего совета правосудия – внесение представления о назначении судьи на должность, рассмотрение жалоб, принятие решений об увольнении судьи и предоставление согласия на задержание судьи или содержание под стражей.

Напомним, 9 февраля 2022 года большинство членов ВСП заявили, что готовы досрочно сложить полномочия, после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП из 15 находившихся на должностях (еще 6 мест оставались вакантными). 22 февраля ушли с должностей сразу 10 членов ВСП, из-за чего этот орган потерял кворум и до сих пор не мог работать.

В мае 2022 года Этический совет завершил оценку действующих членов Высшего совета правосудия на соответствие критерию профессиональной этики и добродетели, а также возобновил проведение собеседований с кандидатами в Высший совет правосудия.

В августе Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – Романа Маселко и Николая Мороза.