Вища рада правосуддя отримала нового голову

Головою Вищої ради правосуддя (ВРП) став суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Григорій Усик, повідомили у самій ВРП за результатами з'їзду у понеділок. Рішення на користь Усика ухвалили 15 голосами. Голову ВРП обирають на засіданні ради таємним голосуванням із членів ВРП терміном на два роки.

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Як зазначають у ВРП, у 1994 році Усик закінчив Харківський юридичний інститут, працював в органах МВС, а з 1995 року – суддею в Дарницькому районному суді Києва й Апеляційному суді Києва. З листопада 2017 року працює суддею Верховного Суду.

Втім, у Центрі протидії корупції (ЦПК) до Усика є свої претензії. Наприклад, згідно з даними ЦПК, у 2009 році Усик купив дві земельні ділянки у Гнідині під Києвом, де розпочав будівництво. "Усик вказав, що 15 соток під Києвом обійшлись йому в 117 тис. грн. У це важко повірити, бо ринкова вартість 15 соток у 2009 році в тому районі складала близько $90 тис", – кажуть в ЦПК.

У тому ж році, за інформацією ЦПК, його дружина придбала новий автомобіль Toyota Avensis, вартість якого складала щонайменше $17 тис. Втім, Усик "оформив службове житло у приватну власність. Це не заборонено, але багато говорить про принципи судді", – додають у ЦПК.

Нагадаємо, в середині січня делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали усіх 8 членів ВРП за квотою від суддівської спільноти. Серед членів фігурував і Григорій Усик.