Харьковский кот Степан попал на обложку Times Monaco

Известный кот-блогер Степан из Харькова снялся для обложки журнала Times Monaco. Домашний любимец имеет 1,3 млн подписчиков в соцсети Instagram. Его страничку под ником loveyoustepan ведет хозяйка Анна, которая и дала интервью журналу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Times Monaco опубликовал статью, в которой рассказывается о Степане и его пути в Монако. Анна вместе с любимцем эвакуировалась в страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Когда началась война, поклонники волновались за Степана и Анну, когда их аккаунты в Instagram были неактивны. После двухнедельного молчания Анна сообщила поклонникам, что они со Степаном в безопасности и нашли убежище в Европе после выезда из Украины", - говорится в статье.

После эвакуации Степан и Анна, используя платформу Instagram, собрали тысячи евро на благотворительность для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине животным.

Ранее Степан получил награду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение состоялось в пятизвездочном отеле Martinez в Каннах.