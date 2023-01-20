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Общество
Дата публикации

Харьковский кот Степан попал на обложку Times Monaco

Харьковский кот Степан попал на обложку Times Monaco
За Степаном в Instagram следят 1,3 млн пользователей. Фото: блог loveyoustepan

Известный кот-блогер Степан из Харькова снялся для обложки журнала Times Monaco. Домашний любимец имеет 1,3 млн подписчиков в соцсети Instagram. Его страничку под ником loveyoustepan ведет хозяйка Анна, которая и дала интервью журналу.

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Times Monaco опубликовал статью, в которой рассказывается о Степане и его пути в Монако. Анна вместе с любимцем эвакуировалась в страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Когда началась война, поклонники волновались за Степана и Анну, когда их аккаунты в Instagram были неактивны. После двухнедельного молчания Анна сообщила поклонникам, что они со Степаном в безопасности и нашли убежище в Европе после выезда из Украины", - говорится в статье.

После эвакуации Степан и Анна, используя платформу Instagram, собрали тысячи евро на благотворительность для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине животным.

Ранее Степан получил награду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение состоялось в пятизвездочном отеле Martinez в Каннах.

Автор:
Вита Молодан