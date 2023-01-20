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Харьковский кот Степан попал на обложку Times Monaco
Известный кот-блогер Степан из Харькова снялся для обложки журнала Times Monaco. Домашний любимец имеет 1,3 млн подписчиков в соцсети Instagram. Его страничку под ником loveyoustepan ведет хозяйка Анна, которая и дала интервью журналу.
Times Monaco опубликовал статью, в которой рассказывается о Степане и его пути в Монако. Анна вместе с любимцем эвакуировалась в страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Когда началась война, поклонники волновались за Степана и Анну, когда их аккаунты в Instagram были неактивны. После двухнедельного молчания Анна сообщила поклонникам, что они со Степаном в безопасности и нашли убежище в Европе после выезда из Украины", - говорится в статье.
После эвакуации Степан и Анна, используя платформу Instagram, собрали тысячи евро на благотворительность для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине животным.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Степан получил награду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение состоялось в пятизвездочном отеле Martinez в Каннах.