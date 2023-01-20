Харківський кіт Степан потрапив на обкладинку Times Monaco

Відомий кіт-блогер Степан з Харкова знявся для обкладинки журналу Times Monaco. Домашній улюбленець має 1,3 млн підписників в соцмережі Instagram. Його сторінку під ніком loveyoustepan веде господарка Анна, яка й дала інтерв'ю журналу.

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Times Monaco опублікував статтю, в якій розповідається про Степана та його шлях до Монако. Анна разом з улюбленцем евакуювалася до країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Коли почалася війна, шанувальники хвилювалися за Степана та Анну, коли їхні акаунти в Instagram були неактивні. Після двотижневого мовчання Анна повідомила шанувальникам, що вони зі Степаном у безпеці та знайшли притулок у Європі після виїзду з України", — йдеться в статті.

Після евакуації Степан і Анна, використовуючи платформу Instagram, зібрали тисячі євро на благодійність для надання допомоги тваринам, які постраждали від війни в Україні.

Раніше Степан отримав нагороду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Нагородження відбулося у п'ятизірковому готелі Martinez у Каннах.