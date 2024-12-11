За время войны ВСУ получили более миллиона турникетов украинского производства

За 10 лет после вторжения России компания «СІЧ Україна» произвела почти два миллиона турникетов, половину из них только за последние два с половиной года.

Сегодня «СІЧ Україна» – крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet – инструмента «номер один» в современных гражданских и военных аптечках.

В отличие от других, SICH-Tourniquet не является копией иностранных продуктов, а имеет разработанную с нуля оригинальную и запатентованную конструкцию.

"Уникальность турникетов SiCh – и в цене, если мы берем зарубежные аналоги, и в фурнитуре. Мы используем надежную металлическую фурнитуру, дающую возможность наложения на тонкие конечности, а также разработали специально для украинских климатических условий уникальную липучку, работающую в условиях снега, дождя, в грязи", — отметил в комментарии Delo.ua основатель компании Александр Гадомский.

Компания была основана в начале войны в 2014 году как ответ на критическую потребность в кровоостанавливающих турникетах на фронте и прошла путь от 100 единиц товара в месяц в первый год до более 100 000 единиц в месяц сегодня.

С 2016 года SICH-Tourniquet является обязательной частью аптечек ВСУ благодаря приспособленности к экстремальным условиям: даже будучи сильно загрязненной, липучка жгута имеет самый высокий показатель сцепления, в отличие от любых других аналогов. Компания является официальным поставщиком Минобороны Украины, Нацгвардии и полиции.

Среди партнеров – благотворительные фонды Сергея Притулы, «Повернись живим», «Соломенские котики», «Лелека», а также международный волонтерский логистический центр «Марлог».

«Занимаясь волонтерской деятельностью, мы поняли, что Украина должен иметь собственный инструмент и не зависеть от зарубежных поставок. Так родился наш бизнес, и на свое 10-летие мы можем с уверенностью сказать, что нам удалось», – комментирует Александр Гадомский.

За 10 лет работы бесплатно передано в ВСУ более 100 тыс. кровоостанавливающих бандажей SiCh-Bandage и 30 тыс. турникетов SICH, это только по официальным запросам от воинских частей и фондов.

В рамках благотворительной помощи было передано более 6,5 миллиона гривен на РЭБы, FPV, "Старлинки", ПНВ и прочее за весь период деятельности компании. Из них более 1,5 миллиона было направлено на приобретение катеров для ГУР.

Компания после 24 февраля 2022 приостановила все свои международные поставки и переориентировалась исключительно на украинский рынок.

Как сообщало Delo.ua, накануне компания стала эксклюзивным представителем американской компании Compression Works и представляет новый продукт для украинского рынка – абдоминальный жгут.