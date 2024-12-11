За час війни ЗСУ отримали понад мільйон турнікетів українського виробництва

За 10 років після вторгнення Росії компанія «СІЧ Україна» виробила майже два мільйони турнікетів, половину з них з них лише за останні два з половиною роки.

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Сьогодні “СІЧ Україна” – найбільший український виробник кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet – інструменту «номер один» в сучасних цивільних і військових аптечках.

На відміну від інших, SICH-Tourniquet не є копією іноземних продуктів, а має розроблену з нуля, оригінальну та запатентовану конструкцію.

"Унікальність турнікетів SiCh - і в ціні, якщо ми беремо закордонні аналоги, і в фурнітурі. Ми використовуємо надійну металеву фурнітуру, що дає можливість накладання на тонкі кінцівки, а також розробили спеціально для українських кліматичних умов унікальну липучку, яка працює в умовах снігу, дощу, в бруді", - наголосив в коментарі Delo.ua засновник компанії Олександр Гадомський.

Компанія була заснована на початку війни у 2014-му як відповідь на критичну потребу у кровоспинних турнікетах на фронті і пройшла шлях від 100 одиниць товару на місяць у перший рік до понад 100 000 одиниць в місяць сьогодні.

З 2016 року SICH-Tourniquet є обов'язковою частиною аптечок ЗСУ завдяки пристосованості до екстремальних умов: навіть будучи сильно забрудненою, липучка джгута має найвищий показник зчеплення, на відміну від будь-яких інших аналогів. Компанія є офіційним постачальником Міністерства оборони України, Національної гвардії та поліції.

Серед партнерів – благодійні фонди Сергія Притули, «Повернись живим», «Солом'янські котики», «Лелека», а також міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».

«Займаючись волонтерською діяльністю, ми зрозуміли, що Україна повинна мати власний інструмент і не залежати від закордонних постачань. Так народився наш бізнес, і на своє 10-річчя ми можемо впевнено сказати, що нам вдалось», – коментує Олександр Гадомський.

За 10 років роботи безкоштовно передано у ЗСУ понад 100 тис. кровоспинних бандажів SiCh-Bandage та 30 тис. турнікетів SICH, це тільки за офіційними запитами від військових частин і фондів.

В рамках благодійної допомоги було передано понад 6,5 мільйона гривень на РЕБи, FPV, Старлінки, ПНВ та інше за весь період діяльності компанії. З них понад 1,5 мільйона було скеровано для придбання катерів для ГУР.

Компанія після 24 лютого 2022-го призупинила всі свої міжнародні поставки і переорієнтувалась виключно на український ринок.

Як повідомляло Delo.ua, напередодні компанія стала ексклюзивним представником американської компанії Compression Works і представляє новий продукт для українського ринку – абдомінальний джгут.