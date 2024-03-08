Жителям Киева советуют закрыть окна и не выходить на улицу: в чем причина

С утра 8 марта в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха. Особенно опасная ситуация наблюдается на левом берегу Киева, где замеры показателей загрязнения воздуха вышли за допустимые пределы.

Об этом сообщили в КГМА.

Городская администрация предоставила ряд рекомендаций для жителей, направленных на минимизацию влияния плохого качества воздуха на здоровье. Жителям левобережья рекомендовано держать окна закрытыми, ограничить время, проведенное на улице, увеличить потребление воды и использовать воздухоочистители в помещениях, если таковые имеются, на максимальных мощностях.

На левом берегу Киева стационарный пункт мониторинга воздуха (по адресу Харьковское шоссе, 7/1) зафиксировал индекс качества воздуха на уровне 83, что указывает на высокую степень загрязнения.

Концентрации загрязнителей оказались следующими:

Общая пыль составила 158,1 мкг/м3 (при ПДК 500 мкг/м3), в том числе частицы пыли размером 2,5 мкм (PM2.5) – 91,1 мкг/м3, а частицы пыли размером 10 мкм (PM10) – 126,5 мкг/м3;

составила 158,1 мкг/м3 (при ПДК 500 мкг/м3), в том числе частицы пыли размером 2,5 мкм (PM2.5) – 91,1 мкг/м3, а частицы пыли размером 10 мкм (PM10) – 126,5 мкг/м3; Оксид азота – 528,6 мкг/м3 (ПДК 400 мкг/м3);

– 528,6 мкг/м3 (ПДК 400 мкг/м3); Диоксид азота – 127,7 мкг/м3 (ПДК 200 мкг/м3);

Диоксид серы – 9,3 мкг/м3 (ПДК 500 мкг/м3);

Оксид углерода – 2052 мкг/м3 (ПДК 5000 мкг/м3).

Согласно данным пунктов мониторинга воздуха, оксид углерода превышает предельно допустимые нормы почти по всему городу. Исключение только данные из стационарного пункта мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха – 52 (средний уровень загрязненности), а концентрация оксида углерода составляет "всего" 445 мкг/м 3 .

Несмотря на ухудшение качества воздуха, фон в городе остается в норме, что является важным показателем безопасности для жителей.

Киевлян призывают следить за обновлениями от местных органов власти и придерживаться рекомендаций экспертов, чтобы сохранить здоровье в условиях временного ухудшения экологической ситуации.

Напомним, что в результате пожаров, возникших в Киеве после двух самых масштабных массированных атак 29 декабря и 2 января, в воздух попало более 1,5 тысяч тонн оксида углерода. Токсическое действие углекислого газа проявляется при его концентрации в воздухе выше 3-4% и заключается в раздражении дыхательных путей, головокружении, головной боли, шуме в ушах, психическом возбуждении, обморочном состоянии.