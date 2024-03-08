Мешканцям Києва радять закрити вікна і не виходити надвір: в чому причина

З ранку 8 березня у Києві значно погіршилася якість повітря. Особливо небезпечна ситуація спостерігається на лівому березі Києва, де виміри показників забруднення повітря вийшли за допустимі межі.

Про це повідомили у КДМА.

Міська адміністрація надала низку рекомендацій для мешканців, спрямованих на мінімізацію впливу поганої якості повітря на здоров'я. Жителям лівобережжя рекомендовано тримати вікна закритими, обмежити час, проведений на вулиці, збільшити споживання води та використовувати очищувачі повітря в приміщеннях, якщо такі є, на максимальних потужностях.

На лівому березі Києва стаціонарний пункт моніторингу повітря (за адресою Харківське шосе, 7/1,) зафіксував індекс якості повітря на рівні 83, що вказує на високий ступінь забруднення.

Концентрації забруднювачів виявилися наступними:

Загальний пил склав 158,1 мкг/м3 (при ГДК 500 мкг/м3), у тому числі частки пилу розміром 2,5 мкм (PM2.5) – 91,1 мкг/м3, а частки пилу розміром 10 мкм (PM10) – 126,5 мкг/м3;

склав 158,1 мкг/м3 (при ГДК 500 мкг/м3), у тому числі частки пилу розміром 2,5 мкм (PM2.5) – 91,1 мкг/м3, а частки пилу розміром 10 мкм (PM10) – 126,5 мкг/м3; Оксид азоту – 528,6 мкг/м3 (ГДК 400 мкг/м3);

– 528,6 мкг/м3 (ГДК 400 мкг/м3); Діоксид азоту – 127,7 мкг/м3 (ГДК 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 9,3 мкг/м3 ( ГДК 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 2052 мкг/м3 (ГДК 5000 мкг/м3).

Згідно з даними пунктів моніторингу повітря, оксид вуглецю перевищує гранично допустимі норми майже по всьому місту. Винятком є лише дані із стаціонарного пункту моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості), а концентрація оксиду вуглецю становить "лише" 445 мкг/м3.

Попри погіршення якості повітря, радіаційний фон в місті залишається в нормі, що є важливим показником безпеки для мешканців.

Киян закликають слідкувати за оновленнями від місцевих органів влади та дотримуватись рекомендацій експертів, аби зберегти здоров'я в умовах тимчасового погіршення екологічної ситуації.

Нагадаємо, що внаслідок пожеж, які виникли у Києві після двох наймасштабніших масованих атак 29 грудня та 2 січня, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн оксиду вуглецю. Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його концентрації в повітрі вище 3–4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі в вухах, психічному збудженні, непритомному стані.