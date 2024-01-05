Из-за двух ракетных атак в воздух Киева попали 1,5 тыс. тонн диоксида углерода

В результате пожаров, возникших в Киеве после двух самых масштабных массированных атак 29 декабря и 2 января, в воздух попало более 1,5 тысяч тонн диоксида углерода. Об этом в эфире Национального марафона "Единые новости" сообщил глава Минприроды Руслан Стрелец.

Всего в результате двух последних массированных ударов по Харькову, Запорожье, Днепру, Киеву, Львову и Херсону в воздух попало почти 5 тыс. тонн диоксида углерода. Российская атака нанесла вред атмосферному воздуху Украины почти на 14 млн гривен.

"После последних ракетных атак только на Харьковщине образовалось почти 16 тыс. кубометров отходов разрушения. Ориентировочная сумма ущерба - почти 1,5 млрд гривен. По Запорожской области засорено почти 4 тыс. квадратных метров. Ущерб окружающей среде вследствие этого составил почти 3 млн. гривен. Инспекторы Госэкоинспекции все эти кейсы фиксируют и передают материалы в соответствующие органы", – рассказал министр Руслан Стрелец.

Также по данным Киевской городской госадминистрации, по состоянию на 11:30 5 января качество воздуха в Киеве нормализовалось. В настоящее время наблюдается очень низкий уровень загрязненности воздуха.

Диоксид углерода или углекислый газ является продуктом сжигания ископаемого топлива. Он обладает парниковыми свойствами, то есть способствует удержанию тепла на поверхности Земли и вносит основной вклад в глобальное потепление. Токсическое действие углекислого газа проявляется при его концентрации в воздухе выше 3-4% и заключается в раздражении дыхательных путей, головокружении, головной боли, шуме в ушах, психическом возбуждении, обморочном состоянии.

Массированная ракетная атака 2 января

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. В Киеве в результате атаки были повреждены жилые дома и коммуникации в 9 районах. В некоторых районах столицы не было света и воды. Уже в 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел.

В результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области. Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".