Китайские техногиганты непублично уходят из России: испугались санкций

Китайские компании "тихо" отказались от работы в РФ, чтобы не попасть под санкции США и ЕС. В отличие от западных коллег они не делают заявлений, а просто либо сокращают бизнес, либо закрывают его в стране-агрессоре.

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Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников издания, отказываются от ведения бизнеса с Россией гигант Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi.

В отличие от многих западных фирм, эти компании избегают публичных заявлений о войне России в Украине или своем бизнесе в стране-агрессоре, поскольку официально Китай выступает против западных санкций.

Согласно данным официальной китайской статистики, экспорт технологической продукции в Россию в марте существенно упал по сравнению с февралем.

В частности, объемы снабжения ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов – почти на 66%, телекоммуникационного оборудования – на 98%.

В то же время WSJ указывает, что возможность потерять западных поставщиков является еще одним давящим на китайские компании фактором. Крупнейшие производители полупроводников в США, снабжающие компоненты китайским компаниям, требуют от китайских клиентов гарантий, что конечная продукция с их компонентами не попадет в Россию.

Издание напоминает, что Китай расширил свой инструментарий мер по противодействию западным санкциям, в частности, китайские власти могут обязывать местные компании не соблюдать иностранные санкции. Однако до сих пор Пекин не использовал такую ​​возможность.

"Резкое сокращение экспорта технологий в Россию подчеркивает масштаб западных санкций и их способность проникать вглубь цепочек поставок, чтобы вынуждать компании отказываться от сотрудничества с РФ даже в тех странах, где правительства выступают против них", – отмечает издание.

Отметим, публично о прекращении работы в РФ и Украине объявил только крупный китайский производитель дронов SZ DJI Technology Co.