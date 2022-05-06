Китайські техногіганти непублічно йдуть із Росії: злякалися санкцій

Китайські компанії "тихо" відмовилися від роботи в РФ, щоби не потрапити під санкції США та ЄС. На відміну від західних колег вони не роблять заяви, а просто або скорочують бізнес, або закривають його в країні-агресорі.

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Про це пише Wall Street Journal.

За словами джерел видання, відмовляються від ведення бізнесу з Росією гігант Lenovo, найбільший у світі виробник персональних комп'ютерів, і виробник смартфонів та гаджетів Xiaomi.

На відміну від багатьох західних фірм, ці компанії уникають публічних заяв про війну Росії в Україні чи свій бізнес у країні-агресорі, оскільки офіційно Китай виступає проти західних санкцій.

Згідно з даними офіційної китайської статистики, експорт технологічної продукції до Росії у березні суттєво впав у порівнянні з лютим.

Зокрема обсяги постачання ноутбуків знизилися більш ніж на 40%, смартфонів – майже на 66%, телекомунікаційного обладнання – на 98%.

У той же час WSJ вказує, що можливість втратити західних постачальників є ще одним фактором, що тисне на китайські компанії. Найбільші виробники напівпровідників у США, що забезпечують компоненти китайським компаніям, вимагають від китайських клієнтів гарантій, що кінцева продукція зі своїми компонентами не потрапить до Росії.

Видання нагадує, що Китай розширив свій інструментарій заходів щодо протидії західним санкціям, зокрема, китайська влада може зобов'язувати місцеві компанії не дотримуватися іноземних санкцій. Проте досі Пекін не використав такої можливості.

"Різке скорочення експорту технологій у Росію підкреслює масштаб західних санкцій та їх здатність проникати вглиб ланцюжків поставок, щоб змушувати компанії відмовлятися від співпраці з РФ навіть у тих країнах, де уряди виступають проти них", - зазначає видання.

Зазначимо, публічно про припинення роботи в РФ та Україні оголосив лише великий китайський виробник дронів SZ DJI Technology Co.