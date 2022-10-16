Компьютер Macintosh Стива Джобса продадут на аукционе

Macintosh выставлен на аукцион Bonhams's History of Science and Technology, который состоится 25 октября в Нью-Йорке.

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Об этом говорится в заявлении аукциона.

Macintosh SE, которым пользовался Стив Джобс, оценивается в $200 000 – $300 000.

Отмечается, что компьютер использовался Джобсом во время работы в NeXT, компании, которую он основал после того, как покинул Apple в 1985 году и компании, которую Apple купила в 1997 году.

Компьютер был установлен в его офисе с 1988 по 1994 год – это один из ключевых лет в исполнительном управлении.

Хотя различные конфиденциальные и другие данные были удалены с компьютера, когда его вывели из эксплуатации, жесткий диск позволяет понять Джобса и его работу в NeXT и Pixar в тот ключевой период.

Сначала систему настроил его помощник, работавший с ним с 1986 по 1990 год. Компьютер показывает недельные задания, путешествия и даже пропущенную встречу с королем Карлом III (тогда Чарльзом, принцем Уэльским).

В последний раз он использовался для маркетингового проекта, которым Джобс руководил в 1994 году, а затем был передан нынешнему владельцу позже того же года, тогда Джобс вспомнил, что когда-нибудь он может иметь ценность.

Кроме того, на продаже будут представлены документы, касающиеся Джобса, включая визитные карточки его работы в Pixar, оцененные в $2000 – $3000, и подписанный обзор производительности, оцененный в $6000 – $8000.

В продаже также будет представлена ​​редкая безвентиляционная версия Apple II, чрезвычайно впечатляющий шаг в развитии персональных компьютеров, оцененная в $20 000 – $30 000.

Напомним, что Apple будет изменить стандарт зарядных устройств из-за регуляций ЕС.