Комп’ютер Macintosh Стіва Джобса продадуть на аукціоні

Macintosh виставлений на аукціон Bonhams's History of Science and Technology, який відбудеться 25 жовтня в Нью-Йорку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це сказано у заяві аукціону.

Macintosh SE, яким користувався Стів Джобс, оцінюється в $200 000 – $300 000.

Зазначається, що комп’ютер використовувався Джобсом під час роботи в NeXT, компанії, яку він заснував після того, як залишив Apple у 1985 році, і компанії, яку Apple купила в 1997 році.

Комп’ютер був встановлений у його офісі з 1988 по 1994 рік – це одні з ключових років у виконавчому управлінні.

Хоча різні конфіденційні та інші дані були видалені з цього комп’ютера, коли його вивели з експлуатації, жорсткий диск дає змогу зрозуміти Джобса та його роботу в NeXT і Pixar у той ключовий період.

Спочатку систему налаштував його помічник, який працював з ним з 1986 по 1990 рік. Комп’ютер показує тижневі завдання, подорожі та навіть пропущену зустріч із королем Карлом III (тоді Чарльзом, принцом Уельським).

Востаннє він використовувався для маркетингового проекту, яким Джобс керував у 1994 році, а потім був переданий теперішньому власнику пізніше того ж року, тоді Джобс згадав, що колись він може мати цінність.

Крім того, на продажі будуть представлені документи, що стосуються Джобса, включно з візитними картками його роботи в Pixar, оціненими в %2000 – $3000, і підписаним оглядом продуктивності, оціненим у $6000 – $8000.

У продажу також буде представлена ​​рідкісна безвентиляційна версія 0 Apple II, надзвичайно вражаючий крок у розвитку персональних комп’ютерів, оцінена в $20 000 –$30 000.

Нагадаємо, що Apple муситиме змінити стандарт зарядних пристроїв через регуляції ЄС.