Полиция хочет отказаться от терминалов для оплаты штрафов на месте и заменить их телефонами

Патрульная полиция планирует отказаться от использования терминалов для оплаты штрафов водителями на месте. Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Белошицкий отметил, что терминал это уже устаревшее устройство в данном случае.

В настоящее время существуют системы, которые полиция внедряет в качестве пилотного проекта в нескольких регионах. В частности, в Черновицкой области правоохранители совместно с банковскими учреждениями работают над этой инициативой, и в будущем полиция откажется от использования терминалов.

Чем заменят терминалы для оплаты штрафов на месте

Вместо терминала будет использоваться телефон, который будет предоставлять необходимые реквизиты для оплаты, сообщил Белошицкий.

"Терминалы – это уже вчерашний день. По состоянию на 2015 это было целесообразно, но сейчас уже новые устройства и системы, которые можно использовать", — подытожил он.

Напомним, за три месяца столичных водителей оштрафовали за неправильную парковку на 26,4 млн грн. В частности, инспекторы по парковке наложили штрафы более чем на 90 тысяч водителей в Киеве.

В Украине предлагают ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины на зимние. Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов – 8500 гривен. Окончательное решение о введении штрафов пока не принято.