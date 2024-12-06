Поліція хоче відмовитись від терміналів для сплати штрафів на місці і замінити їх телефонами

Патрульна поліція планує відмовитися від використання терміналів для оплати штрафів водіями на місці. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Білошицький зазначив, що термінал це вже застарілий пристрій в даному випадку.

Наразі існують системи, які поліція впроваджує як пілотний проект у кількох регіонах. Зокрема, в Чернівецькій області правоохоронці спільно з банківськими установами працюють над цією ініціативою, і в майбутньому поліція відмовиться від використання терміналів.

Чим замінять термінали для сплати штрафів на місці

Замість терміналу використовуватиметься телефон, який надаватиме необхідні реквізити для оплати, повідомив Білошицький.

"Термінали – це вже вчорашній день. Станом на 2015 рік це було доцільно, але зараз вже нові пристрої і системи, які можна використовувати", - підсумував він.

Нагадаємо, за три місяці столичних водіїв оштрафували за неправильне паркування на 26,4 млн грн. Зокрема, інспектори з паркування наклали штрафи на понад 90 тисяч водіїв у Києві.

Додамо, що в Україні пропонують ввести штрафи для водіїв, які в холодний сезон не замінять літні шини на зимові. Для легкових автомобілів пропонується штраф у розмірі 340 гривень, а для вантажівок і автобусів – 8500 гривень. Остаточне рішення щодо впровадження штрафів поки не ухвалено.