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Стало известно, какие компании представят Украину на конференции Nordeep Summit 2024 в Финляндии

Стало известно, какие компании представят Украину на конференции Nordeep Summit 2024 в Финляндии
Фото: diia.gov.ua

На конференции по технологическим решениям Nordeep Summit 2024, которая состоится в финском городе Эспоо 18-19 сентября, Украину представит национальная делегация из 8 компаний и стартапов, выбранных по результатам отбора.

Об этом сообщает Минцифры.

Кто представит Украину на Nordeep Summit 2024

В состав украинской делегации вошли следующие компании:

  • Clearly – платформа для психотерапевтов и их клиентов;
  • ECOFACTOR – компания, занимающаяся продажей и обслуживанием электромобилей и разрабатывающая зарядные станции;
  • HOWCOW – ИИ-система, которая определяет лучшее время для оплодотворения коров и выявляет проблемы со здоровьем;
  • Life Style Camper Group – компания, производящая первые в Украине каплеобразные кемперы с использованием экологических материалов и инженерных решений;
  • StackBooster – платформа, которая автоматизирует и оптимизирует менеджмент облачных инфраструктур в считанные минуты;
  • Lviv Hydrogen – устройство для хранения водорода на основе металлогидридной технологии;
  • UA Green – производитель ветроэлектростанций, помогающий домохозяйствам и общинам пользоваться доступными источниками чистой энергии;
  • WILD.CODES – платформа проверенных удаленных разработчиков решений на базе ИИ для технологических стартапов.
Фото 2 — Стало известно, какие компании представят Украину на конференции Nordeep Summit 2024 в Финляндии

Конференция Nordeep Summit 2024: что известно

Конференция Nordeep Summit 2024 – это первая и единственная в Европе конференция по deep-tech — технологическим решениям, основанным на инженерных инновациях или научных разработках.

Ежегодно саммит собирает тысячи стартапов, исследователей и инвесторов.

"Поэтому участие украинских компаний — крутая возможность найти новых международных клиентов и привлечь инвестиции, которые усилят экономику страны", — отмечают в Минцифре.

Автор:
Ольга Колесниченко