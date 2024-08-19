Стало известно, какие компании представят Украину на конференции Nordeep Summit 2024 в Финляндии

На конференции по технологическим решениям Nordeep Summit 2024, которая состоится в финском городе Эспоо 18-19 сентября, Украину представит национальная делегация из 8 компаний и стартапов, выбранных по результатам отбора.

Об этом сообщает Минцифры.

Кто представит Украину на Nordeep Summit 2024

В состав украинской делегации вошли следующие компании:

Clearly – платформа для психотерапевтов и их клиентов;

ECOFACTOR – компания, занимающаяся продажей и обслуживанием электромобилей и разрабатывающая зарядные станции;

HOWCOW – ИИ-система, которая определяет лучшее время для оплодотворения коров и выявляет проблемы со здоровьем;

Life Style Camper Group – компания, производящая первые в Украине каплеобразные кемперы с использованием экологических материалов и инженерных решений;

StackBooster – платформа, которая автоматизирует и оптимизирует менеджмент облачных инфраструктур в считанные минуты;

Lviv Hydrogen – устройство для хранения водорода на основе металлогидридной технологии;

UA Green – производитель ветроэлектростанций, помогающий домохозяйствам и общинам пользоваться доступными источниками чистой энергии;

WILD.CODES – платформа проверенных удаленных разработчиков решений на базе ИИ для технологических стартапов.

Конференция Nordeep Summit 2024: что известно

Конференция Nordeep Summit 2024 – это первая и единственная в Европе конференция по deep-tech — технологическим решениям, основанным на инженерных инновациях или научных разработках.

Ежегодно саммит собирает тысячи стартапов, исследователей и инвесторов.

"Поэтому участие украинских компаний — крутая возможность найти новых международных клиентов и привлечь инвестиции, которые усилят экономику страны", — отмечают в Минцифре.