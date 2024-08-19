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Стало известно, какие компании представят Украину на конференции Nordeep Summit 2024 в Финляндии
На конференции по технологическим решениям Nordeep Summit 2024, которая состоится в финском городе Эспоо 18-19 сентября, Украину представит национальная делегация из 8 компаний и стартапов, выбранных по результатам отбора.
Об этом сообщает Минцифры.
Кто представит Украину на Nordeep Summit 2024
В состав украинской делегации вошли следующие компании:
- Clearly – платформа для психотерапевтов и их клиентов;
- ECOFACTOR – компания, занимающаяся продажей и обслуживанием электромобилей и разрабатывающая зарядные станции;
- HOWCOW – ИИ-система, которая определяет лучшее время для оплодотворения коров и выявляет проблемы со здоровьем;
- Life Style Camper Group – компания, производящая первые в Украине каплеобразные кемперы с использованием экологических материалов и инженерных решений;
- StackBooster – платформа, которая автоматизирует и оптимизирует менеджмент облачных инфраструктур в считанные минуты;
- Lviv Hydrogen – устройство для хранения водорода на основе металлогидридной технологии;
- UA Green – производитель ветроэлектростанций, помогающий домохозяйствам и общинам пользоваться доступными источниками чистой энергии;
- WILD.CODES – платформа проверенных удаленных разработчиков решений на базе ИИ для технологических стартапов.
Конференция Nordeep Summit 2024: что известно
Конференция Nordeep Summit 2024 – это первая и единственная в Европе конференция по deep-tech — технологическим решениям, основанным на инженерных инновациях или научных разработках.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ежегодно саммит собирает тысячи стартапов, исследователей и инвесторов.
"Поэтому участие украинских компаний — крутая возможность найти новых международных клиентов и привлечь инвестиции, которые усилят экономику страны", — отмечают в Минцифре.