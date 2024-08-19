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Стало відомо, які компанії представлять Україну на конференції Nordeep Summit 2024 у Фінляндії
На конференції з технологічних рішень Nordeep Summit 2024, яка відбудеться у фінському місті Еспоо 18-19 вересня, Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.
Про це повідомляє Мінцифри.
Хто представить Україну на Nordeep Summit 2024
До складу української делегації увійшли наступні компанії:
- Clearly - платформа для психотерапевтів та їхніх клієнтів;
- ECOFACTOR – компанія, що займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції;
- HOWCOW - ШІ-система, яка визначає найкращий час для запліднення корів та виявляє проблеми зі здоров'ям;
- Life Style Camper Group – компанія, що виготовляє перші в Україні краплеподібні кемпери з використанням екологічних матеріалів та інженерних рішень;
- StackBooster – платформа, яка автоматизує та оптимізує менеджмент хмарних інфраструктур за лічені хвилини;
- Lviv Hydrogen - пристрій для зберігання водню на основі металогідридної технології;
- UA Green - виробник вітроелектростанцій, який допомагає домогосподарствам та громадам користуватися доступними джерелами чистої енергії;
- WILD.CODES - платформа перевірених віддалених розробників рішень на базі ШІ для технологічних стартапів.
Конференція Nordeep Summit 2024: що відомо
Конференція Nordeep Summit 2024 – це перша і єдина в Європі конференція з deep-tech — технологічних рішень, які засновані на інженерних інноваціях або наукових розробках.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Щороку саміт збирає тисячі стартапів, дослідників та інвесторів.
"Тому участь українських компаній — крута можливість знайти нових міжнародних клієнтів і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни", - наголошують в Мінцифри.