Стало відомо, які компанії представлять Україну на конференції Nordeep Summit 2024 у Фінляндії

На конференції з технологічних рішень Nordeep Summit 2024, яка відбудеться у фінському місті Еспоо 18-19 вересня, Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Про це повідомляє Мінцифри.

Хто представить Україну на Nordeep Summit 2024

До складу української делегації увійшли наступні компанії:

Clearly - платформа для психотерапевтів та їхніх клієнтів;

ECOFACTOR – компанія, що займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції;

HOWCOW - ШІ-система, яка визначає найкращий час для запліднення корів та виявляє проблеми зі здоров'ям;

Life Style Camper Group – компанія, що виготовляє перші в Україні краплеподібні кемпери з використанням екологічних матеріалів та інженерних рішень;

StackBooster – платформа, яка автоматизує та оптимізує менеджмент хмарних інфраструктур за лічені хвилини;

Lviv Hydrogen - пристрій для зберігання водню на основі металогідридної технології;

UA Green - виробник вітроелектростанцій, який допомагає домогосподарствам та громадам користуватися доступними джерелами чистої енергії;

WILD.CODES - платформа перевірених віддалених розробників рішень на базі ШІ для технологічних стартапів.

Конференція Nordeep Summit 2024: що відомо

Конференція Nordeep Summit 2024 – це перша і єдина в Європі конференція з deep-tech — технологічних рішень, які засновані на інженерних інноваціях або наукових розробках.

Щороку саміт збирає тисячі стартапів, дослідників та інвесторів.

"Тому участь українських компаній — крута можливість знайти нових міжнародних клієнтів і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни", - наголошують в Мінцифри.