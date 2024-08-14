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Аналог Google Wallet? Украинская финтех-компания обновила приложение для управления личными финансами WiseWallet

Аналог Google Wallet? Украинская финтех-компания обновила приложение для управления личными финансами WiseWallet
Украинское приложение для управления личными финансами WiseWallet. Скриншот из Google Play

Украинское приложение для управления личными финансами WiseWallet, разработанное компанией Kindgeek, получило значительное обновление до версии 1.1.0. Приложение можно скачать по ссылке WiseWallet, и оно является бесплатным для пользователей из Украины.

Об этом рассказал основатель компании Юрий Гнатюк.

Он поделился деталями о новых возможностях и улучшениях, которые теперь доступны пользователям. Среди новых функций, которые появились в обновленной версии, можно добавлять метки (теги) к транзакциям и просматривать статистику их использования в различных кошельках и транзакциях.

Также добавлена функция выравнивания баланса, позволяющая пользователям обновить текущий баланс кошелька для продолжения учета актуального момента. Также на вкладке "Аналитика" появился новый график, отражающий тенденцию изменения вашего капитала — сумму балансов всех кошельков на конец каждого дня. Кроме того, теперь можно разархивировать категории, а в настройках доступна ссылка на "Руководство пользователя".

Значительные улучшения также были внесены в работу приложения. Загрузка списков кошельков и транзакций происходит значительно быстрее, а детали транзакций теперь отображаются на отдельном экране с редактированием и удалением. Процесс выбора иконок для категорий и кошельков был обновлен, и приложение автоматически выбирает кошельки для различных типов транзакций на основе предыдущей активности пользователя.

Кроме того, были исправлены ошибки, в частности по транзакциям расходов, к которым был прилинкован возврат, что превышало сумму самого расхода.

Разработчики улучшили скорость работы списков кошельков и транзакций, обновили интерфейс деталей транзакции и процесс выбора иконок, добавили автоматический выбор кошелька по умолчанию при создании транзакций.

Загрузить WiseWallet можно в Google Play и App Store .

О WiseWallet

Приложение WiseWallet для управления личными финансами на основе ИИ стало доступным для загрузки и стало доступным для загрузки 5 июля. Он   разделяет транзакции на 4 типа для удобного управления и мониторинга: расходы, доходы, переводы и возврат. Отмечается, что сервис приспособлен к разным типам кошельков, как банковский счет, кредит, наличные, долг или сбережения.

Гнатюк добавил, что создатели WiseWallet уже планируют выпустить несколько очень существенных релизов, которые внесут функционал синхронизации с банками (сначала с Monobank), бюджетирование, возможности делиться кошельками с другими пользователями для совместного использования. Также в процессе разработки находится веб-версия приложения.

Автор:
Татьяна Гойденко