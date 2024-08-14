Аналог Google Wallet? Украинская финтех-компания обновила приложение для управления личными финансами WiseWallet

Украинское приложение для управления личными финансами WiseWallet, разработанное компанией Kindgeek, получило значительное обновление до версии 1.1.0. Приложение можно скачать по ссылке WiseWallet , и оно является бесплатным для пользователей из Украины.

Об этом рассказал основатель компании Юрий Гнатюк.

Он поделился деталями о новых возможностях и улучшениях, которые теперь доступны пользователям. Среди новых функций, которые появились в обновленной версии, можно добавлять метки (теги) к транзакциям и просматривать статистику их использования в различных кошельках и транзакциях.

Также добавлена функция выравнивания баланса, позволяющая пользователям обновить текущий баланс кошелька для продолжения учета актуального момента. Также на вкладке "Аналитика" появился новый график, отражающий тенденцию изменения вашего капитала — сумму балансов всех кошельков на конец каждого дня. Кроме того, теперь можно разархивировать категории, а в настройках доступна ссылка на "Руководство пользователя".

Значительные улучшения также были внесены в работу приложения. Загрузка списков кошельков и транзакций происходит значительно быстрее, а детали транзакций теперь отображаются на отдельном экране с редактированием и удалением. Процесс выбора иконок для категорий и кошельков был обновлен, и приложение автоматически выбирает кошельки для различных типов транзакций на основе предыдущей активности пользователя.

Кроме того, были исправлены ошибки, в частности по транзакциям расходов, к которым был прилинкован возврат, что превышало сумму самого расхода.

Разработчики улучшили скорость работы списков кошельков и транзакций, обновили интерфейс деталей транзакции и процесс выбора иконок, добавили автоматический выбор кошелька по умолчанию при создании транзакций.

Загрузить WiseWallet можно в Google Play и App Store .

О WiseWallet

Приложение WiseWallet для управления личными финансами на основе ИИ стало доступным для загрузки и стало доступным для загрузки 5 июля. Он разделяет транзакции на 4 типа для удобного управления и мониторинга: расходы, доходы, переводы и возврат. Отмечается, что сервис приспособлен к разным типам кошельков, как банковский счет, кредит, наличные, долг или сбережения.

Гнатюк добавил, что создатели WiseWallet уже планируют выпустить несколько очень существенных релизов, которые внесут функционал синхронизации с банками (сначала с Monobank), бюджетирование, возможности делиться кошельками с другими пользователями для совместного использования. Также в процессе разработки находится веб-версия приложения.