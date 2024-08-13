Google Wallet расширил функции: теперь можно создавать разные карты из любых документов

Google Wallet для Android получил новую опцию "Все остальное", которая заменяет старую функцию "Фото" и позволяет пользователям создавать цифровые карты разных видов.

Об этом сообщает 9to5Google.

Пользователи могут сканировать фотографии пропусков, таких как билеты на события, членские карты спортзала или страховки и превращать их в цифровые версии, которые будут доступны в Google Wallet.

Эта функция использует искусственный интеллект для определения типа пропуска и предлагает соответствующее содержимое. В случае конфиденциальных данных, таких как медицинские карточки или официальные идентификаторы, информация будет классифицирована как приватная и не будет синхронизироваться с другими устройствами.

Также перед открытием таких карт требуется аутентификация, однако пользователи могут изменить этот статус позже.

После сканирования пропуска Google позволяет редактировать извлеченную информацию, изменять тип карты и добавлять собственные поля. Среди доступных типов карт являются визитная карточка, страхование автомобиля, водительское удостоверение, события и билеты, медицинское страхование, удостоверение личности, библиотечный билет, карта лояльности, паспорт, студенческий билет, идентификационная карта налогоплательщика, регистрация транспортного средства и т.д.

После создания цифровая карта появится под вашими кредитными/дебетовыми картами в Google Wallet, и вы сможете просмотреть оригинальное фото пропуска, если это потребуется.

В Google отметили, что данная функция доступна только на территории США.

Напомним, с 10 июня Google увеличивает минимальную версию операционной системы, необходимую для использования приложения Google Wallet на Android и Wear OS устройствах.

Причиной такого решения компания называет вопросы безопасности, поскольку для обеспечения надлежащего уровня безопасности для функций Wallet, таких как платежи одним нажатием, устройства должны иметь возможность получать обновления безопасности.

Источник фото: ua.depositphotos.com