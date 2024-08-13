Google Wallet розширив функції: тепер можна створювати різні картки з будь-яких документів

Google Wallet для Android отримав нову опцію "Усе інше", яка замінює стару функцію "Фото" і дозволяє користувачам створювати цифрові картки різних видів.

Про це повідомляє 9to5Google.

Користувачі можуть сканувати фотографії перепусток, таких як квитки на події, членські картки спортзалу або страховки, і перетворювати їх на цифрові версії, які будуть доступні в Google Wallet.

Ця функція використовує штучний інтелект для розпізнавання типу перепустки та пропонує відповідний вміст. У випадку конфіденційних даних, таких як медичні картки або офіційні ідентифікатори, інформація буде класифікована як приватна і не синхронізуватиметься з іншими пристроями.

Також перед відкриттям таких карток потрібна автентифікація, однак користувачі можуть змінити цей статус пізніше.

Після сканування перепустки Google дозволяє редагувати витягнуту інформацію, змінювати тип картки та додавати власні поля. Серед доступних типів карток є візитна картка, страхування автомобіля, водійське посвідчення, події та квитки, медичне страхування, посвідчення особи, бібліотечний квиток, картка лояльності, паспорт, студентський квиток, ідентифікаційна картка платника податків, реєстрація транспортного засобу, тощо.

Після створення цифрова картка з'явиться під вашими кредитними/дебетовими картками в Google Wallet, і ви зможете переглянути оригінальне фото перепустки, якщо це буде потрібно.

У Google зазначили, що наразі дана функція доступна лише на території США.

Нагадаємо, з 10 червня, Google збільшує мінімальну версію операційної системи, необхідну для використання додатку Google Wallet на Android та Wear OS пристроях.

Причиною такого рішення компанія називає питання безпеки, оскільки для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки для функцій Wallet, таких як платежі одним натисканням, пристрої повинні мати можливість отримувати оновлення безпеки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com