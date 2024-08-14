Аналог Google Wallet? Українська фінтех-компанія оновила додаток для управління особистими фінансами WiseWallet

Український застосунок для керування особистими фінансами WiseWallet, розроблений компанією Kindgeek, отримав значне оновлення до версії 1.1.0. Застосунок можна завантажити за посиланням WiseWallet , і він є безкоштовним для користувачів з України.

Про це розповів засновник компанії Юрій Гнатюк.

Він поділився деталями про нові можливості та покращення, які тепер доступні користувачам. Серед нових функцій, які з'явилися в оновленій версії — можливість додавати мітки (теги) до транзакцій та переглядати статистику їх використання в різних гаманцях і транзакціях.

Також додана функція вирівнювання балансу, що дозволяє користувачам оновити поточний баланс гаманця для продовження обліку з актуального моменту. Також на вкладці "Аналітика" з'явився новий графік, який відображає тенденцію зміни вашого капіталу — суму балансів усіх гаманців на кінець кожного дня. Крім того, тепер можна розархівовувати категорії, а в налаштуваннях доступне посилання на "Посібник користувача".

Значні покращення також були внесені в роботу застосунку. Завантаження списків гаманців та транзакцій відбувається значно швидше, а деталі транзакцій тепер відображаються на окремому екрані з можливістю редагування та видалення. Процес вибору іконок для категорій і гаманців було оновлено, і тепер застосунок автоматично обирає гаманці для різних типів транзакцій на основі попередньої активності користувача.

Крім того, були виправлені помилки, зокрема щодо транзакцій витрат, до яких було прилінковано повернення, що перевищувало суму самої витрати.

Також розробники покращили швидкість роботи списків гаманців та транзакцій, оновили інтерфейс деталей транзакції та процес вибору іконок, додали автоматичний вибір гаманця за замовчуванням при створенні транзакцій.

Завантажити WiseWallet можна в Google Play та App Store.

Про WiseWallet

Застосунок WiseWallet для управління особистими фінансами на основі ШІ став доступним для завантаження став доступним для завантаження 5 липня. Він розділяє транзакції на 4 типи для зручного керування й моніторингу: витрати, прибутки, перекази й повернення. Зазначається, що сервіс пристосований до різних типів гаманців, як то банківський рахунок, кредит, готівка, борг або заощадження.

Гнатюк додав, що творці WiseWallet вже планують випустити кілька дуже суттєвих релізів, які внесуть функціонал синхронізації з банками (спершу з Monobank), бюджетування, можливості ділитись гаманцями з іншими користувачами з метою спільного використання. Також в процесі розробки знаходиться вебверсія застосунку.