Apple выпустила новую операционную систему iOS 17

18 сентября компания Apple представила новую операционную систему iOS 17 для своих iPhone, iPad, Mac, HomePod и других устройств. Обновить свои гаджеты к ней могут пользователи начиная с владельцев iPhone XS 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Apple.

Согласно сообщению, iOS 17 включает в себя ряд новых функций и улучшений.

Новая система персонализации Lock Screen, позволяющая пользователям настроить вид экрана блокировки. Lock Screen является одной из самых заметных новостей iOS 17. Пользователи могут выбрать разные фоны, шрифты и другие элементы для экрана блокировки. Они также могут добавлять виджеты для быстрого доступа к информации, например, к погоде, календарю и новостям.

Новая функция Live Text, позволяющая пользователям общаться с текстом на изображениях. Live Text позволяет пользователям сканировать текст на изображениях и взаимодействовать с ним. Например, пользователи могут скопировать и вставить текст с фотографии или перевести текст на другой язык.

Новая функция SharePlay, позволяющая пользователям совместно смотреть видео, слушать музыку и многое другое. SharePlay позволяет пользователям совместно смотреть видео, слушать музыку и многое другое. Пользователи могут создавать совместные сеансы SharePlay и приглашать других присоединиться к ним.

Новые функции для здравоохранения, включая отслеживание менструального цикла и выявление падения. Функция обнаружения падения может помочь пользователям, рискующим упасть.

Функция NameDrop позволяет мгновенно обмениваться контактами, телефонными номерами и адресами электронной почты. Пользователю нужно только выбрать необходимые контакты, включить функцию и поднести смартфон к чужому гаджету iPhone или Apple Watch.

Обновление также получило дневник.

"Дневник – это новый способ поразмыслить и пережить особые моменты. Сохраняйте свои мысли о больших жизненных событиях или повседневных делах. Добавьте детали к любой записи с помощью фотографий, музыки, аудиозаписей и т.д. Отметьте важные моменты и просмотрите их позже, чтобы получить новые идеи или поставить новые цели", – сообщили в компании.

Система iOS 17 также включает в себя ряд улучшенных функций по производительности и безопасности, таких как обновленная система поиска и улучшенное обнаружение мошенничества.

Еще точнее автоисправление

Apple добавила лучшую поддержку при вводе текста. Автоматически исправленные слова временно подчеркиваются, чтобы пользователи знали, что было изменено, и могли вернуться к оригинальному слову одним прикосновением.

Также Apple предоставила возможность отправлять звонок на голосовую почту и просматривать транскрипцию сообщения. Еще пользователи смогут настроить заставку контакта, которая появляется во время входящего телефонного звонка на iPhone.

Чтобы обновиться до iOS 17, пользователям необходимо перейти в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.

Напомним, несколько дней назад Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C. iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Источник фото: ua.depositphotos.com