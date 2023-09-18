Apple випустила нову операційну систему iOS 17

18 вересня компаня Apple презентувала нову операційну систему iOS 17 для своїх iPhone, iPad, Mac, HomePod та інших пристроїв. Оновити свої гаджети до неї можуть користувачі, починаючи з власників iPhone XS 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Apple.

Згідно з повідомленням, iOS 17 включає ряд нових функцій та поліпшень.

Нова система персоналізації Lock Screen, яка дозволяє користувачам налаштувати вигляд екрана блокування. Lock Screen є однією з найбільш помітних новин iOS 17. Користувачі можуть вибрати різні фони, шрифти та інші елементи для свого екрана блокування. Вони також можуть додавати виджети, щоб швидко отримати доступ до інформації, наприклад, до погоди, календаря та новин.

Нова функція Live Text, яка дозволяє користувачам спілкуватися з текстом на зображеннях. Live Text дозволяє користувачам сканувати текст на зображеннях і взаємодіяти з ним. Наприклад, користувачі можуть скопіювати та вставити текст з фотографії або перевести текст на іншу мову.

Нова функція SharePlay, яка дозволяє користувачам спільно дивитися відео, слухати музику та багато іншого. SharePlay дозволяє користувачам спільно дивитися відео, слухати музику та багато іншого. Користувачі можуть створювати спільні сеанси SharePlay і запрошувати інших людей приєднатися до них.

Нові функції для охорони здоров’я, включаючи відстеження менструального циклу та функцію виявлення падіння. Функція виявлення падіння може допомогти користувачам, які ризикують впасти.

Функція NameDrop дозволяє миттєво обмінюватися контактами, номерами телефонів та адресами електронних пошт. Користувачу лише потрібно обрати необхідні контакти, увімкнути функцію і піднести смартфон до чужого гаджета iPhone або Apple Watch.

Оновлення також отримало щоденник.

"Щоденник – це новий спосіб поміркувати та пережити особливі моменти. Зберігайте свої думки про великі життєві події або повсякденні справи. Додайте деталі до будь-якого запису за допомогою фотографій, музики, аудіозаписів тощо. Позначте важливі моменти та перегляньте їх пізніше, щоб отримати нові ідеї або поставити нові цілі", - повідомили у компанії.

Система iOS 17 також включає в себе ряд поліпшених функцій з продуктивності та безпеки, такі як оновлена ​​система пошуку та покращене виявлення шахрайства.

Ще точніше автовиправлення

Apple додала кращу підтримку під час введення тексту. Автоматично виправлені слова тимчасово підкреслюються, щоб користувачі знали, що було змінено, і могли повернутися до оригінального слова одним дотиком.

Також Apple дала можливість надсилати дзвінок на голосову пошту та переглядати транскрипцію повідомлення. Ще користувачі зможуть налаштувати заставку контакту, яказ’являється під час вхідного телефонного дзвінка на iPhone.

Щоб оновитися до iOS 17, користувачам треба перейти в Налаштування > Загальне > Оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, кілька днів тому Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із USB-C . iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

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