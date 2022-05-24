Датагруп-Volia присоединилась к международному гумманитарному проекту "Charity Hero"

Компания Датагруп-Volia присоединилась к инициативе "Charity Hero", при помощи которой небезразличные люди во всем мире могут поддержать Украину и ее вооруженные силы. Об этом сказано в пресс-релизе Датагруп-Volia.

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"Компания Датагруп-Volia присоединилась к инициативе "Charity Hero". С ее помощью небезразличные люди по всей планете могут поддержать Украину и ВСУ. Проект представляет благотворительный фонд "Украинская Образовательная Фундация", — сказано в сообщении.

Согласно ему, деятельность "Charity Hero" направлена ​​на то, чтобы упростить процедуру доната. Поэтому авторы позиционируют платформу термином "one click donation". То есть – для денежного пожертвования достаточно щелкнуть на экран смартфона. Просканировать QR-код, перейти по ссылке, выбрать сумму перевода и удобную систему оплаты.

Средства будут аккумулироваться на специальном счете. Затем волонтеры будут закупать у партнерских сетей товары, необходимые именно сейчас.

Проект ставит перед собой несколько целей. Во-первых, собирать гуманитарную помощь точно по нуждам. Во-вторых, стимулировать развитие нашей экономики благодаря тому, что все продукты будут приобретены в Украине.

Volia также намерена поощрять украинцев присоединиться к данной инициативе. Поэтому каждый, кто внесет благотворительный взнос от 100 гривен на платформе Charity Hero, получит доступ на 30 дней к одному из крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров Украины – VoliaTV. Там в наличии есть более 20 000 топовых фильмов, сериалов и телевизионных шоу от ведущих мировых студий.

Первые страны, где заработает программа за рубежом, станут Польша, Венгрия и Румыния. В дальнейшем авторы планируют развивать приложение Charity Hero. Он уже доступен в App Store и Google Play. Там представлена ​​возможность пожертвовать как отдельным авторитетным фондам, так и на конкретные цели.

Партнерами проекта, кроме Volia, уже стали такие известные бренды как: Robota.ua, Reply, Auchan Ukraine, I-pay, Ева, БФ Лекарства Украины, Лекарства 24, Датагруп, БФ

Напомним, с первых дней войны компания Датагруп-Volia одной из первых внедрила программу по подключению гражданских убежищ и бомбоубежищ к бесплатному интернету. За два месяца к высокоскоростной связи компания подключила уже более 400 бомбоубежищ по всей стране и более 100 укрытий в Киеве.