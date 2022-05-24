Датагруп-Volia приєдналася до міжнародного гуманітарного проекту "Charity Hero"

Компанія Датагруп-Volia приєдналася до ініціативи “Charity Hero”, за допомогою якої небайдужі люди у всьому світі можуть підтримати Україну та її збройні сили. Про це сказано в прес-релізі Датагруп-Volia.

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"Компанія Датагруп-Volia приєдналася до ініціативи "Charity Hero". З її допомогою небайдужі люди по всій планеті можуть підтримати Україну та ЗСУ. Проект представляє благодійний фонд "Українська Освітня Фундація"", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, діяльність "Charity Hero" спрямована на те, щоб спростити процедуру донату. Тому автори позиціонують платформу терміном "one click donation". Тобто для грошової пожертвування достатньо клацнути на екран смартфона. Просканувати QR-код, перейти за посиланням, вибрати суму переказу та зручну систему оплати.

Кошти акумулюватимуться на спеціальному рахунку. Потім волонтери закуповуватимуть у партнерських мереж товари, необхідні саме зараз.

Проект ставить собі кілька цілей. По-перше, збирати гуманітарну допомогу точно з потреб. По-друге, стимулюватиме розвиток нашої економіки завдяки тому, що всі продукти будуть придбані в Україні.

Volia також має намір заохочувати українців долучитися до цієї ініціативи. Тому кожен, хто зробить благодійний внесок від 100 гривень на платформі Charity Hero, отримає доступ на 30 днів до одного з найбільших вітчизняних онлайн-кінотеатрів України – VoliaTV. Там є більше 20 000 топових фільмів, серіалів і телевізійних шоу від провідних світових студій.

Першими країнами, де запрацює програма за кордоном, стануть Польща, Угорщина та Румунія. Надалі автори планують розвивати програму Charity Hero. Він вже доступний в App Store та Google Play. Там представлено можливість пожертвувати як окремим авторитетним фондам, так і на конкретні цілі.

Партнерами проекту, окрім Volia, вже стали такі відомі бренди як: Robota.ua, Reply, Auchan Ukraine, I-pay, Єва, БФ Ліки України, Ліки 24, Датагруп, БФ

Нагадаємо, з перших днів війни компанія Датагруп-Volia однією з перших запровадила програму з підключення цивільних притулків та бомбосховищ до безкоштовного інтернету. За два місяці до високошвидкісного зв'язку компанія підключила вже понад 400 бомбосховищ по всій країні та понад 100 укриттів у Києві.