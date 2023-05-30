Гибридный формат, новые требования к офисам и поддержка сотрудников: на чем фокусируется бизнес

Современные компании по всему миру все чаще предпочитают гибридный формат работы, используют искусственный интеллект в рабочих процессах, а также заботятся о ментальном здоровье сотрудников. Мировые тренды в организации работы наследует и украинский бизнес: он не только адаптируется к требованиям современного мира, но и успешно противостоит вызовам войны. Рассказываем об украинских и мировых тенденциях в организации работы сотрудников, а также в обустройстве рабочего пространства.

Мировые тренды организации работы в 2023 году

Мировые подходы к организации работы команды постоянно изменяются и адаптируются под влиянием новых технологий, новшеств в культуре общения и ожиданий сотрудников. Как отмечают исследователи консалтинговой компании McKinsey, сегодня лидеры компаний сосредоточены на том, чтобы ускорить работу, повысить стойкость бизнеса, найти баланс между офисной и удаленной работой. Вот важнейшие тенденции:

Фокус на усилении стойкости компании . Компании, которые могут быстро выйти из серийных кризисов, могут получить значительные преимущества над другими.

Компании, которые могут быстро выйти из серийных кризисов, могут получить значительные преимущества над другими. Гибридный формат. Около 90% организаций в мире приняли гибридные модели работы, позволяющие сотрудникам часть времени работать вне офиса.

Использование искусственного интеллекта. Внедрение ИИ-технологий способствует лучшей организации компаний. Например, его уже используют для поиска новых сотрудников и для улучшения способов работы.

Способность внедрять цифровые изменения . Компании создают институциональные возможности для цифровой трансформации. Они ищут людей с необходимыми навыками, запускают соответствующие обучение и внедряют технологии, позволяющие делать продукт лучше и опережать конкурентов.

. Компании создают институциональные возможности для цифровой трансформации. Они ищут людей с необходимыми навыками, запускают соответствующие обучение и внедряют технологии, позволяющие делать продукт лучше и опережать конкурентов. Сознательное лидерство . Руководители сегодня должны уметь управлять собой и командой, демонстрировать лидерские навыки и мышление, необходимые для координации и вдохновения команды.

Забота о психическом здоровье . Девять из десяти организаций по всему миру обеспечивают сотрудников программами психологической поддержки.

. Девять из десяти организаций по всему миру обеспечивают сотрудников программами психологической поддержки. Повышение эффективности. Более трети лидеров считают эффективность одним из приоритетов организации.

Эти тенденции отражают общее движение к более гибкой и человекоцентрической организации работы.

Главные тенденции по организации работы в Украине

Во время пандемии коронавируса многие украинские компании были вынуждены перейти на дистанционный формат работы. Для этого они расширили список технологий, которые использовали для общения и сотрудничества в командах. Такие изменения пригодились украинцам и во время полномасштабного вторжения россии в Украину: благодаря интернету и таким программам, как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, сотрудники смогли продолжить работу, даже мигрировав в разные города страны и за рубеж.

В то же время война создала новые требования к организации работы: теперь бизнес обязан заботиться о физической безопасности сотрудников, их психологическом состоянии, а также поддерживать стабильность рабочих процессов . Такие обстоятельства побуждали быть гибкими, искать новые решения и адаптироваться к непредсказуемым условиям.

Мировые тенденции остаются актуальными и для Украины, однако в настоящее время главными трендами по организации работы в стране являются такие: преимущество гибридного формата работы, адаптация офисных пространств к военному времени, а также особое внимание ментальному здоровью команды. Рассказываем подробнее о каждом из них.

Преимущество гибридного формата работы

Наиболее подходящим для новой украинской реальности оказался гибридный формат работы. Согласно исследованию Киевстар, почти половина украинских компаний (42%) сейчас работают именно в гибридном режиме, сочетая дистанционку с работой в офисе. К примеру, такую модель используют EVO, Grammarly, Jooble, GlobalLogic, N-iX и многие другие.

Согласно исследованию McKinsey, гибридный режим надолго останется вместе с компаниями. Так, 4 из 5 сотрудников, работающих в таком формате последние 2 года, хотят его сохранить. Более того, 71% из тех, кто уже имеет возможность работать дистанционно хоть несколько дней в неделю, готов уволиться, если их работодатель отменит такую модель сотрудничества.

В Украине же этот тренд также напрямую связан с войной. Из-за угрозы ракетных обстрелов и миграции населения компаниям трудно собрать своих сотрудников в одном городе. В то же время именно гибридный формат работы позволяет командам быть гибкими и адаптироваться к условиям военного времени. Он предоставляет возможность работать в безопасной и комфортной среде и обеспечивает персоналу доступ к необходимым ресурсам и инфраструктуре, где бы они ни находились.

В этом случае пригодятся технологические решения для организации работы где угодно - в офисе или дома. Например, можно воспользоваться пакетом лицензионных программ Microsoft 365 от Киевстар, который помогает организовать рабочую среду для команды в облаке. Это позволяет использовать привычные офисные программы онлайн и синхронизировать информацию на любых устройствах.

В свою очередь наладить дистанционную работу поможет электронный документооборот. Скажем, сервис Star.Docs от “Киевстар” позволяет быстро согласовывать и подписывать онлайн электронные документы, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные. Так можно ускорить работу как внутри компании, так и с партнерами и подрядчиками.

Новые требования к офисам в Украине

Как отмечают эксперты Commercial Property, после первого шока от полномасштабного вторжения россии в Украину компании начали возвращаться в офисы уже в июне 2022 года. За год спрос на офисные помещения постепенно возобновился. А после начала массированных ракетных обстрелов украинских городов в октябре 2022 года главными требованиями к офисам стали близость к укрытиям, удаленность от стратегических объектов инфраструктуры и автономность.

Поэтому перед бизнесом встала задача позаботиться о безопасности сотрудников и непрерывности рабочих процессов. Согласно исследованию Киевстар, 33% украинских предприятий обеспечили свои компании интернетом через спутниковые системы Starlink, 14% подключили корпоративный фиксированный интернет, а 19% предоставили части команды необходимое для работы оборудование.

Главным залогом стабильности рабочих процессов остается доступ к качественному интернету. Если для маленьких команд из 25-30 человек могут подойти спутниковые системы Starlink, то для больших подойдут системные решения от провайдеров. Например, с помощью корпоративного фиксированного интернета для офиса от Киевстар компания сможет подключить к сети сразу сотни пользователей без потери качества соединения и обеспечить бесперебойную работу любых рабочих онлайн-сервисов, сайтов и приложений.

Сегодня украинский офис - не только рабочее пространство, но и своеобразный "островок несокрушимости". Здесь должны быть генераторы, связь, запасы воды и продуктов и, желательно, бомбоубежище. Так, многие украинские компании обустроили укрытие на подземных паркингах, цокольном или подвальном этажах. Например, это сделали в Forum Group, UNIT.City, LvivTech.City, Wargaming, Киевстар и т.д. Предприятия также информируют работников о воздушных тревогах, предоставляют схемы эвакуации или карту ближайших укрытий.

В целом же, современные офисы в Украине должны быть не только безопасными, но и интересными для сотрудников. Основатель сети бизнес-пространств Creative States Илья Кенигштейн уверен, что в своем привычном понимании офисы уже отжили свое и они не будут мотивировать людей возвращаться к работе офлайн. Он советует создавать дополнительную ценность рабочих пространств - атмосферу, корпоративную культуру и ощущение принадлежности к сообществу. Именно общение и обмен идеями с другими должны стать драйвером возвращения в офлайн и одновременно ключом к развитию бизнеса.

Забота о ментальном здоровье

60% работников в мире сталкиваются по меньшей мере с одной психологической проблемой в своей жизни, о чем говорят исследования McKinsey. В частности, Всемирная организация здоровья посчитала, что в мире 15% людей трудоспособного возраста уже живут с определенными психическими расстройствами. И только из-за депрессии и тревоги, которые уменьшают продуктивность работников, компании теряют около триллиона долларов в год . Все это ставит заботу о психологическом здоровье сотрудников на первое место для HR-команд по всему миру.

Что касается Украины, то во время войны ситуация выглядит еще серьезнее. Потенциальная опасность обстрелов и новости с фронта существенно влияют на психическое здоровье и общее состояние работников: согласно исследованию МОЗ и Gradus Research, более 70% украинцев находятся в постоянном стрессе. В свою очередь, постоянная тревога негативно сказывается на продуктивности, поэтому ответственный украинский бизнес пытается поддержать свои команды.

Из главных трендов в этом направлении - это устройство безопасной рабочей среды, где работники будут чувствовать себя защищенными. Компании поощряют баланс между работой и личной жизнью: способствуют гибкому рабочему графику, предоставляют отпуска для восстановления психологического состояния. Популярной становится организация тренингов по повышению психологической грамотности – например, такие мероприятия проводила для своих сотрудников "Укрзализныця".

Бизнес приглашает корпоративных психологов и внедряет программы релаксации по йоге и медитации, что способствует снижению уровня стресса. Например, подобный подход использует компания “Фармак”, которая еженедельно проводит ментально-дыхательную гимнастику и регулярно готовит полезные подборки по психологической самопомощи.

Одним из эффективных средств поддержки остается общение, обсуждение психологических состояний сотрудников и своевременная коммуникация по поводу событий и планов в компании. Отсутствие информации и неопределенность очень негативно влияет на уровень тревоги в коллективе, поэтому важно держать постоянный контакт с командой.

Быть на связи с командой удобно через горячие линии для психологической поддержки. Организовать их можно всего за 15 мин с Виртуальной мобильной АТС от "Киевстар". Это облачный сервис, который помогает объединить все номера компании в единую сеть без дополнительного оборудования. Технология позволяет поддерживать большие объемы коммуникаций с любого места не только со своими коллегами, но и с клиентами и партнерами.

В частности, аналитики McKinsey советуют компаниям позаботиться о работниках, которые могут нуждаться в интенсивной психиатрической помощи или лечении. Так, следует обеспечить страхование, которое покрывало бы стационарное лечение и стоимость лекарства в случае психических расстройств. Также стоит позаботиться о программе поддержки сотрудников, которые возвращаются к работе после отпуска по инвалидности. Такой комплексный подход поможет компаниям позаботиться об успешности бизнеса в долгосрочной перспективе.