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Гибридный формат, новые требования к офисам и поддержка сотрудников: на чем фокусируется бизнес
Современные компании по всему миру все чаще предпочитают гибридный формат работы, используют искусственный интеллект в рабочих процессах, а также заботятся о ментальном здоровье сотрудников. Мировые тренды в организации работы наследует и украинский бизнес: он не только адаптируется к требованиям современного мира, но и успешно противостоит вызовам войны.
Рассказываем об украинских и мировых тенденциях в организации работы сотрудников, а также в обустройстве рабочего пространства.
Мировые тренды организации работы в 2023 году
Мировые подходы к организации работы команды постоянно изменяются и адаптируются под влиянием новых технологий, новшеств в культуре общения и ожиданий сотрудников. Как отмечают исследователи консалтинговой компании McKinsey, сегодня лидеры компаний сосредоточены на том, чтобы ускорить работу, повысить стойкость бизнеса, найти баланс между офисной и удаленной работой. Вот важнейшие тенденции:
- Фокус на усилении стойкости компании. Компании, которые могут быстро выйти из серийных кризисов, могут получить значительные преимущества над другими.
- Гибридный формат. Около 90% организаций в мире приняли гибридные модели работы, позволяющие сотрудникам часть времени работать вне офиса.
- Использование искусственного интеллекта. Внедрение ИИ-технологий способствует лучшей организации компаний. Например, его уже используют для поиска новых сотрудников и для улучшения способов работы.
- Способность внедрять цифровые изменения. Компании создают институциональные возможности для цифровой трансформации. Они ищут людей с необходимыми навыками, запускают соответствующие обучение и внедряют технологии, позволяющие делать продукт лучше и опережать конкурентов.
- Сознательное лидерство. Руководители сегодня должны уметь управлять собой и командой, демонстрировать лидерские навыки и мышление, необходимые для координации и вдохновения команды.
- Забота о психическом здоровье. Девять из десяти организаций по всему миру обеспечивают сотрудников программами психологической поддержки.
- Повышение эффективности. Более трети лидеров считают эффективность одним из приоритетов организации.
Эти тенденции отражают общее движение к более гибкой и человекоцентрической организации работы.
Главные тенденции по организации работы в Украине
Во время пандемии коронавируса многие украинские компании были вынуждены перейти на дистанционный формат работы. Для этого они расширили список технологий, которые использовали для общения и сотрудничества в командах. Такие изменения пригодились украинцам и во время полномасштабного вторжения россии в Украину: благодаря интернету и таким программам, как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, сотрудники смогли продолжить работу, даже мигрировав в разные города страны и за рубеж.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время война создала новые требования к организации работы: теперь бизнес обязан заботиться о физической безопасности сотрудников, их психологическом состоянии, а также поддерживать стабильность рабочих процессов. Такие обстоятельства побуждали быть гибкими, искать новые решения и адаптироваться к непредсказуемым условиям.
Мировые тенденции остаются актуальными и для Украины, однако в настоящее время главными трендами по организации работы в стране являются такие: преимущество гибридного формата работы, адаптация офисных пространств к военному времени, а также особое внимание ментальному здоровью команды. Рассказываем подробнее о каждом из них.
Преимущество гибридного формата работы
Наиболее подходящим для новой украинской реальности оказался гибридный формат работы. Согласно исследованию Киевстар, почти половина украинских компаний (42%) сейчас работают именно в гибридном режиме, сочетая дистанционку с работой в офисе. К примеру, такую модель используют EVO, Grammarly, Jooble, GlobalLogic, N-iX и многие другие.
Согласно исследованию McKinsey, гибридный режим надолго останется вместе с компаниями. Так, 4 из 5 сотрудников, работающих в таком формате последние 2 года, хотят его сохранить. Более того, 71% из тех, кто уже имеет возможность работать дистанционно хоть несколько дней в неделю, готов уволиться, если их работодатель отменит такую модель сотрудничества.
В Украине же этот тренд также напрямую связан с войной. Из-за угрозы ракетных обстрелов и миграции населения компаниям трудно собрать своих сотрудников в одном городе. В то же время именно гибридный формат работы позволяет командам быть гибкими и адаптироваться к условиям военного времени. Он предоставляет возможность работать в безопасной и комфортной среде и обеспечивает персоналу доступ к необходимым ресурсам и инфраструктуре, где бы они ни находились.
В этом случае пригодятся технологические решения для организации работы где угодно - в офисе или дома. Например, можно воспользоваться пакетом лицензионных программ Microsoft 365 от Киевстар, который помогает организовать рабочую среду для команды в облаке. Это позволяет использовать привычные офисные программы онлайн и синхронизировать информацию на любых устройствах.
В свою очередь наладить дистанционную работу поможет электронный документооборот. Скажем, сервис Star.Docs от “Киевстар” позволяет быстро согласовывать и подписывать онлайн электронные документы, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные. Так можно ускорить работу как внутри компании, так и с партнерами и подрядчиками.
Новые требования к офисам в Украине
Как отмечают эксперты Commercial Property, после первого шока от полномасштабного вторжения россии в Украину компании начали возвращаться в офисы уже в июне 2022 года. За год спрос на офисные помещения постепенно возобновился. А после начала массированных ракетных обстрелов украинских городов в октябре 2022 года главными требованиями к офисам стали близость к укрытиям, удаленность от стратегических объектов инфраструктуры и автономность.
Поэтому перед бизнесом встала задача позаботиться о безопасности сотрудников и непрерывности рабочих процессов. Согласно исследованию Киевстар, 33% украинских предприятий обеспечили свои компании интернетом через спутниковые системы Starlink, 14% подключили корпоративный фиксированный интернет, а 19% предоставили части команды необходимое для работы оборудование.
Главным залогом стабильности рабочих процессов остается доступ к качественному интернету. Если для маленьких команд из 25-30 человек могут подойти спутниковые системы Starlink, то для больших подойдут системные решения от провайдеров. Например, с помощью корпоративного фиксированного интернета для офиса от Киевстар компания сможет подключить к сети сразу сотни пользователей без потери качества соединения и обеспечить бесперебойную работу любых рабочих онлайн-сервисов, сайтов и приложений.
Сегодня украинский офис - не только рабочее пространство, но и своеобразный "островок несокрушимости". Здесь должны быть генераторы, связь, запасы воды и продуктов и, желательно, бомбоубежище. Так, многие украинские компании обустроили укрытие на подземных паркингах, цокольном или подвальном этажах. Например, это сделали в Forum Group, UNIT.City, LvivTech.City, Wargaming, Киевстар и т.д. Предприятия также информируют работников о воздушных тревогах, предоставляют схемы эвакуации или карту ближайших укрытий.
В целом же, современные офисы в Украине должны быть не только безопасными, но и интересными для сотрудников. Основатель сети бизнес-пространств Creative States Илья Кенигштейн уверен, что в своем привычном понимании офисы уже отжили свое и они не будут мотивировать людей возвращаться к работе офлайн. Он советует создавать дополнительную ценность рабочих пространств - атмосферу, корпоративную культуру и ощущение принадлежности к сообществу. Именно общение и обмен идеями с другими должны стать драйвером возвращения в офлайн и одновременно ключом к развитию бизнеса.
Забота о ментальном здоровье
60% работников в мире сталкиваются по меньшей мере с одной психологической проблемой в своей жизни, о чем говорят исследования McKinsey. В частности, Всемирная организация здоровья посчитала, что в мире 15% людей трудоспособного возраста уже живут с определенными психическими расстройствами. И только из-за депрессии и тревоги, которые уменьшают продуктивность работников, компании теряют около триллиона долларов в год. Все это ставит заботу о психологическом здоровье сотрудников на первое место для HR-команд по всему миру.
Что касается Украины, то во время войны ситуация выглядит еще серьезнее. Потенциальная опасность обстрелов и новости с фронта существенно влияют на психическое здоровье и общее состояние работников: согласно исследованию МОЗ и Gradus Research, более 70% украинцев находятся в постоянном стрессе. В свою очередь, постоянная тревога негативно сказывается на продуктивности, поэтому ответственный украинский бизнес пытается поддержать свои команды.
Из главных трендов в этом направлении - это устройство безопасной рабочей среды, где работники будут чувствовать себя защищенными. Компании поощряют баланс между работой и личной жизнью: способствуют гибкому рабочему графику, предоставляют отпуска для восстановления психологического состояния. Популярной становится организация тренингов по повышению психологической грамотности – например, такие мероприятия проводила для своих сотрудников "Укрзализныця".
Бизнес приглашает корпоративных психологов и внедряет программы релаксации по йоге и медитации, что способствует снижению уровня стресса. Например, подобный подход использует компания “Фармак”, которая еженедельно проводит ментально-дыхательную гимнастику и регулярно готовит полезные подборки по психологической самопомощи.
Одним из эффективных средств поддержки остается общение, обсуждение психологических состояний сотрудников и своевременная коммуникация по поводу событий и планов в компании. Отсутствие информации и неопределенность очень негативно влияет на уровень тревоги в коллективе, поэтому важно держать постоянный контакт с командой.
Быть на связи с командой удобно через горячие линии для психологической поддержки. Организовать их можно всего за 15 мин с Виртуальной мобильной АТС от "Киевстар". Это облачный сервис, который помогает объединить все номера компании в единую сеть без дополнительного оборудования. Технология позволяет поддерживать большие объемы коммуникаций с любого места не только со своими коллегами, но и с клиентами и партнерами.
В частности, аналитики McKinsey советуют компаниям позаботиться о работниках, которые могут нуждаться в интенсивной психиатрической помощи или лечении. Так, следует обеспечить страхование, которое покрывало бы стационарное лечение и стоимость лекарства в случае психических расстройств. Также стоит позаботиться о программе поддержки сотрудников, которые возвращаются к работе после отпуска по инвалидности. Такой комплексный подход поможет компаниям позаботиться об успешности бизнеса в долгосрочной перспективе.