Гигант игровой индустрии Electronic Arts ушел из России

Юридическое лицо Electronic Arts в России полностью ликвидировано.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

В марте прошлого года Electronic Arts приостановила продажи игр на территории России и Белоруссии.

"Совладельцами ООО "Электроник артс" являются нидерландская Electronic Arts Nederland BV и немецкая Electronic Arts GmbH. Согласно выписке компании, информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта. Компания теперь недействующая", - отмечается в сообщении.

Electronic Arts – американская корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр. По состоянию на май 2020 года она была второй по величине игровой компанией в Америке и Европе по объему выручки и рыночной капитализации после Activision Blizzard и опережала Take-Two Interactive и Ubisoft.