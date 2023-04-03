Гигант ігрової індустрії Electronic Arts пішов з Росії

Юридична особа Electronic Arts в Росії повністю ліквідована.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС.

У березні минулого року Electronic Arts призупинила продажі ігор на території Росії та Білорусії.

"Співвласниками "ТОВ "Електронік артс" є нідерландська Electronic Arts Nederland B. V. і німецька Electronic Arts GmbH. Згідно з випискою компанії, інформація про припинення діяльності юрособи шляхом її ліквідації внесена до реєстру 31 березня. Компанія тепер є недієвою", - зазначається в повідомленні.

Electronic Arts - американська корпорація, що займається розповсюдженням і виданням комп'ютерних ігор. Станом на травень 2020 року була другою за величиною ігровою компанією в Америці та Європі за обсягом виручки та ринковою капіталізацією після Activision Blizzard і випереджала Take-Two Interactive та Ubisoft.