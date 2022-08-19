Google меняет алгоритмы поисковой системы

Под слоганом "Больше контента для людей и людей" компания Google проведет обновление алгоритмов своей поисковой системы. Теперь сайты с оригинальным контентом от обычных пользователей будут иметь приоритет в выдаче Google.

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Об этом компания сообщила в своем блоге.

Обновление алгоритмов поисковой системы начнется 22 августа с англоязычных сайтов, далее распространится на все остальные.

"Это обновление рейтинга поможет убедиться, что неоригинальное содержание низкого качества не будет занимать первое место в выдаче, и наше тестирование показало, что оно особенно улучшит результаты, связанные с онлайн-образованием, а также контентом, связанным с искусством и развлечениями, покупками и техникой", - отметили в компании.

Люди не считают содержимое полезным, если кажется, что оно создано для продажи силок, а не для информирования читателей, подчеркивает компания в блоге.

Поэтому Google начинает работать над тем, что отбросить сайты с контентом низкого качества подальше от первой страницы результатов поиска.

"Если вы ищете информацию о новом фильме, вы могли раньше видеть статьи, в которых собраны рецензии с других сайтов без добавления конкретных фактов, которых нет на других сайтах. Это не очень полезно, если вы ожидаете прочесть что-то новое. Благодаря этому обновлению вы увидите больше результатов с уникальной, аутентичной информацией, поэтому вы, скорее всего, прочтете что-то, чего раньше не видели", — добавили в Google.