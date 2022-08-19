Google змінює алгоритми пошукової системи

Під слоганом "Більше контенту для людей і від людей" компанія Google проведе оновлення алгоритмів своєї пошукової системи. Тепер сайти з оригінальним контентом від звичайних користувачів матимуть пріоритет у видачі Google.

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Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Оновлення алгоритмів пошукової системи розпочнеться 22 серпня з англомовних сайтів, далі — пошириться на всі інші.

"Це оновлення рейтингу допоможе переконатися, що неоригінальний вміст низької якості не займатиме перших місць в видачі, і наше тестування показало, що воно особливо покращить результати, пов’язані з онлайн-освітою, а також контентом, пов’язаним із мистецтвом і розвагами, покупками та технікою", — зазначили в компанії.

Люди не вважають вміст корисним, якщо здається, що він створений для продажу силок, а не для інформування читачів, підкреслює компанія в блозі.

Тому Google починає працювати над тим, що відкинути сайти з контентом низької якості подалі від першої сторінки результатів пошуку.

"Якщо ви шукаєте інформацію про новий фільм, ви могли раніше бачити статті, у яких зібрані рецензії з інших сайтів без додавання конкретних фактів, яких немає на інших сайтах. Це не дуже корисно, якщо ви очікуєте прочитати щось нове. Завдяки цьому оновленню ви побачите більше результатів з унікальною, автентичною інформацією, тому ви, швидше за все, прочитаєте щось, чого раніше не бачили", — додали в Google.