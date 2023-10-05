Google запускает бесплатный курс по киберзащите для украинского бизнеса

Минцифры вместе с Google запускают в Украине безоплатный курс "Основы кибербезопасности для предпринимателей". Он стартует 12 октября.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Для малого и среднего бизнеса стартует новый курс о кибербезопасности. Сможете прокачать скилы в сфере киберзащиты и более эффективно бороться с киберугрозами", - отметил Федоров.

По его словам, программа содержит 5 практических тренингов от топовых экспертов по кибербезопасности - Google, международной организации ISSP и технологической компании Roosh.

Обучение начинается 12 октября.

Из курса вы узнаете как:

лучше разбираться в сфере киберзащиты;

улучшить навыки кибергигиены;

усилить киберзащиту собственного бизнеса;

эффективнее противодействовать схемам цифрового мошенничества.

"Курс - хорошая возможность не только усилить собственную киберустойчивость, но и приобщиться к месяцу киберзащиты, которая стартовала во всем мире", - добавил Федоров.

Участники курса смогут получить консультации от экспертов и принять участие в розыгрыше подарков.

Регистрация доступна по ссылке.

Если предприниматели хотят улучшить систему кибербезопасности в компании, следует инвестировать в соответствующее оборудование, ликвидировать слабые места в собственных системах, обучать работников и партнеров правилам кибергигиены, считают специалисты Госспецсвязи. О том, как украинские компании оберегают данные клиентов от киберврага, Delo.ua рассказывает в статье "Киберворта. Как украинский бизнес защищает данные от российских хакеров".

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