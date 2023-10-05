Google запускає безоплатний курс із кіберзахисту для українського бізнесу

Мінцифри разом з компанією Google запускають в Україні безоплатний курс «Основи кібербезпеки для підприємців». Він стартує 12 жовтня.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

"Для малого й середнього бізнесу стартує новий курс про кібербезпеку. Зможете прокачати скіли у сфері кіберзахисту та ефективніше боротися з кіберзагрозами", - зазначив Федоров.

За його словами, програма містить 5 практичних тренінгів від топових експертів з кібербезпеки — з Google, міжнародної організації ISSP та технологічної компанії Roosh.

Навчання починається 12 жовтня.

З курсу ви дізнаєтесь, як:

краще розумітися на сфері кіберзахисту;

покращити навички кібергігієни;

посилити кіберзахист власного бізнесу;

ефективніше протидіяти схемам цифрового шахрайства.

"Курс — хороша можливість не тільки посилити власну кіберстійкість, а й долучитися до місяця кіберзахисту, який стартував у всьому світі", - додав Федоров.

Учасники курсу зможуть отримати консультації від експертів та взяти участь у розіграші подарунків.

Реєстрація доступна за посиланням.

Якщо підприємці хочуть покращити систему кібербезпеки у компанії, варто інвестувати у відповідне обладнання, ліквідувати слабкі місця у власних системах, навчати працівників та партнерів правилам кібергігієни, вважають фахівці Держспецзв'язку. Про те, як українські компанії оберігають дані клієнтів від кіберворога, Delo.ua розповідає у статті "Кіберварта. Як український бізнес захищає дані від російських хакерів".

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