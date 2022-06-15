Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Авто
Дата публикации

Компания Geely купила производителя смартфонов Meizu

Компания Geely купила производителя смартфонов Meizu

Предприятие, управляемое основателем китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Holding, покупает 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu. Об этом сообщил антимонопольный регулятор Китая, передает Scmp.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Так, компания Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd сможеткупить долю у двух акционеров Meizu. Xingji Shidai и Meizu уже подписали стратегическое инвестиционное соглашение.

В Geely объяснили свое решение так: "Существует тесная связь в технологиях между кабинами автомобилей и программным обеспечением для смартфонов".

Отметим, что в своем время Meizu была одним из самых популярных брендов смартфонов в Китае, но когда на рынок вышел Xiaomi, рыночная доля Meiz сократилась до 1%.

Тем временем Xiaomi, наоборот, намерена осваивать рынок авто. Компания после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре 2021 года зарегистрировал вторую автомобильную компанию. Так, в конце прошлого года была образована компания Xiaomi Automobile Technology Co.

Сфера деятельности этой компании включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о массовом производстве электромобилей под собственным брендом, которое стартует в первой половине 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан