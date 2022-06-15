Компания Geely купила производителя смартфонов Meizu

Предприятие, управляемое основателем китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Holding, покупает 79% акций китайского производителя смартфонов Meizu. Об этом сообщил антимонопольный регулятор Китая, передает Scmp.

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Так, компания Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd сможеткупить долю у двух акционеров Meizu. Xingji Shidai и Meizu уже подписали стратегическое инвестиционное соглашение.

В Geely объяснили свое решение так: "Существует тесная связь в технологиях между кабинами автомобилей и программным обеспечением для смартфонов".

Отметим, что в своем время Meizu была одним из самых популярных брендов смартфонов в Китае, но когда на рынок вышел Xiaomi, рыночная доля Meiz сократилась до 1%.

Тем временем Xiaomi, наоборот, намерена осваивать рынок авто. Компания после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре 2021 года зарегистрировал вторую автомобильную компанию. Так, в конце прошлого года была образована компания Xiaomi Automobile Technology Co.

Сфера деятельности этой компании включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о массовом производстве электромобилей под собственным брендом, которое стартует в первой половине 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

