Компанія Geely купила виробника смартфонів Meizu

Підприємство, яке належить засновнику китайського автовиробника Zhejiang Geely Holding, купує 79% акцій китайського виробника смартфонів Meizu. Про це повідомив антимонопольний регулятор Китаю, передає Scmp.

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Так, компанія Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd зможе купити частку у двох акціонерів Meizu. Xingji Shidai та Meizu вже підписали стратегічну інвестиційну угоду.

У Geely пояснили своє рішення так: "Існує тісний зв'язок у технологіях між кабінами автомобілів та програмним забезпеченням для смартфонів".

Зазначимо, що свого часу Meizu була одним із найпопулярніших брендів смартфонів у Китаї, але коли на ринок вийшов Xiaomi, ринкова частка Meiz скоротилася до 1%.

Тим часом Xiaomi, навпаки, має намір освоювати ринок авто. Компанія після реєстрації Xiaomi Automobile Co у вересні 2021 року зареєструвала другу автомобільну компанію. Так, наприкінці минулого року була створена компанія Xiaomi Automobile Technology Co.

Сфера діяльності цієї компанії включає виробництво автомобілів на новій енергії та розробку відповідних технологій.

Засновник та виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив про масове виробництво електромобілів під власним брендом, яке стартує у першій половині 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com