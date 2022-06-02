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Крупный бесплатных фотобанк Pixabay прекращает работу в России
Один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в России, на российском сайте фотобанка разместили сообщение, в котором Pixabay осуждает войну в Украине.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В своем сообщении для россиян Pixabay написал: "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину, Pixabay больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН".
Федоров подержал решение Pixabay и добавил, что будет продолжать работать над тотальной цифровой изоляцией России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее популярная платформа графического дизайна Canva полностью уходит из России, заблокировав российским пользователем доступ к своему сервису. Такое решение приняли в знак поддержке Украины в условиях войны с РФ. Отметим, что Canva — это один из самых важных инструментов в работе SMM-менеджеров.