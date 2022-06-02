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Глобальная фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси
Компания Upwork, предлагающая глобальную площадку по поиску работы и ряду программных продуктов для работодателей, закрыла доступ для пользователей из России и Беларуси. Об этом сообщают росСМИ, публикуя соответствующее письмо Upwork.
Фрилансеры, которые физически находятся в РФ и РБ, получили на электронную почту письмо. В нем Upwork предлагает пользователям переехать в другую страну, чтобы получить доступ к платформе. При этом пока она находятся на территории этих государств, их аккаунты будут заблокированы.
В письме прикрепили ссылку на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после переезда в другую страну.
Компания предупреждала россиян и белорусов о таких мерах. Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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