Глобальная фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси

Компания Upwork, предлагающая глобальную площадку по поиску работы и ряду программных продуктов для работодателей, закрыла доступ для пользователей из России и Беларуси. Об этом сообщают росСМИ, публикуя соответствующее письмо Upwork.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Фрилансеры, которые физически находятся в РФ и РБ, получили на электронную почту письмо. В нем Upwork предлагает пользователям переехать в другую страну, чтобы получить доступ к платформе. При этом пока она находятся на территории этих государств, их аккаунты будут заблокированы.

В письме прикрепили ссылку на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после переезда в другую страну.

Компания предупреждала россиян и белорусов о таких мерах. Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали.

Ранее популярная платформа графического дизайна Canva полностью уходит из России, заблокировав российским пользователем доступ к своему сервису. Такое решение приняли в знак поддержке Украины в условиях войны с РФ. Отметим, что Canva — это один из самых важных инструментов в работе SMM-менеджеров.