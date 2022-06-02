Глобальна фріланс-біржа Upwork заблокувала користувачів із Росії та Білорусі

Компанія Upwork, що пропонує глобальний майданчик для пошуку роботи та ряду програмних продуктів для роботодавців, закрила доступ для користувачів з Росії та Білорусі. Про це повідомляють росЗМІ, публікуючи відповідний лист Upwork.

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Фрілансери, які фізично перебувають у РФ та РБ, отримали на електронну пошту листа. У ньому Upwork пропонує користувачам переїхати до іншої країни, щоб отримати доступ до платформи. При цьому поки вони знаходяться на території цих держав, їхні акаунти будуть заблоковані.

У листі прикріпили посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після переїзду в іншу країну.

Компанія попереджала росіян та білорусів про такі заходи. Upwork оголосила про зупинення роботи в Росії та Білорусі 7 березня. Можливість створення облікових записів у цих країн прибрали.

Раніше популярна платформа графічного дизайну Canva повністю пішлв з Росії, заблокувавши російським користувачем доступ до свого сервісу. Таке рішення ухвалили на знак підтримки України в умовах війни із РФ. Зазначимо, що Canva – це один із найважливіших інструментів у роботі SMM-менеджерів.