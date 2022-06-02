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Глобальна фріланс-біржа Upwork заблокувала користувачів із Росії та Білорусі
Компанія Upwork, що пропонує глобальний майданчик для пошуку роботи та ряду програмних продуктів для роботодавців, закрила доступ для користувачів з Росії та Білорусі. Про це повідомляють росЗМІ, публікуючи відповідний лист Upwork.
Фрілансери, які фізично перебувають у РФ та РБ, отримали на електронну пошту листа. У ньому Upwork пропонує користувачам переїхати до іншої країни, щоб отримати доступ до платформи. При цьому поки вони знаходяться на території цих держав, їхні акаунти будуть заблоковані.
У листі прикріпили посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після переїзду в іншу країну.
Компанія попереджала росіян та білорусів про такі заходи. Upwork оголосила про зупинення роботи в Росії та Білорусі 7 березня. Можливість створення облікових записів у цих країн прибрали.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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