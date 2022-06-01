Сервіс графічного дизайну Canva йде з РФ

Популярна платформа графічного дизайну Canva повністю йде з Росії, заблокувавши російським користувачем доступ до свого сервісу. Таке рішення ухвалили на знак підтримки України в умовах війни із РФ.

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Про це повідомив співзасновник та головний операційний директор Canva Кліфф Обрехт.

Він пояснив, що платформа була довгий час доступна в РФ, тому невеликі групи людей (можливо) користувалися Canva для створення плакатів для мітингів проти війни. Проте останнім часом у країні практично не відбуваються акції протесту проти російської агресії в Україні, тому Обрехт не бачить сенсу у подальшій роботі сервісу в РФ.

"Зовсім недавно, після розмови з українським урядом для нас стало очевидним зменшення впливу, який наша платформа могла чинити всередині Росії. Наша мета завжди полягала в тому, щоб найбільш ефективно підтримувати Україну та реагувати таким чином, щоб допомогти покласти край війні, тому сьогодні ми повністю йдемо з Росії", - підсумував він.

Canva – це один із найважливіших інструментів у роботі SMM-менеджерів. Спеціалісти з просування в соцмережах використовують його для створення контенту, що підходить під формати різних платформ. Наприклад, в Україні багато SMM-фахівців активно використовують Canva для створення постів та Stories у Instagram та Facebook.

Зазначимо, що у Росії заборонили діяльність соцмереж компанії Meta. Російська генпрокуратура стверджує, що компанія, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram та месенджером WhatsApp, нібито "поширювала заклики до насильства щодо російських військових".