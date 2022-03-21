У Росії заборонили діяльність соцмереж компанії Meta: Facebook та Instagram

Тверський суд Москви визнав американську компанію Meta екстремістською організацією та ухвалив заборонити негайно її діяльність у РФ. Про це повідомляє Forbes.ru.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Російська генпрокуратура стверджує, що компанія, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram та месенджером WhatsApp, поширює заклики до насильства щодо російських військових. Рішення суду має розпочатися негайно, причому воно не поширюється на WhatsApp.

На думку прокурора, Meta під виглядом комерційної діяльності розповсюджує заклики до насильства щодо громадян, порушує їхні права, а також несе загрозу конституційному устрою РФ. Він заявив, що Meta створює альтернативну реальність, де є агресія до росіян, і компанія, по суті, — політичний інструмент на користь США.

При цьому публікації в Facebook та Instagram не передбачають відповідальності росіян, якщо вони зроблені "не з метою екстремізму". Представник ФСБ Ігор Ковалевський заявив у суді, що політика Meta спрямована проти інтересів Росії та її громадян, зокрема військовослужбовців. Його підтримав представник Роскомнагляду. Юрист Meta Вікторія Шагіна не погодилася із позицією прокурора. За її словами, "нерозмірно повністю блокувати сервіси на підставі такої невеликої кількості публікацій".

Під час засідання також попросили провести лінгвістичну експертизу для оцінки спірних публікацій. Але суд у клопотанні відмовив, оскільки "у доказах не було потреби".

Заборона не розповсюджується на месенджер WhatsApp, тому що в ньому немає функції публічного розповсюдження інформації.

У Держдумі країни агресора не виключають, що в Росії заблокують доступ до YouTube. Блокування може статися найближчим часом, якщо відеохостинг не виконає вимоги Роскомнагляду.

При цьому соціальна мережа Twitter видалила або позначила як недостовірні понад 50 тисяч повідомлень, які містять неправдиву інформацію про війну Росії проти України.

Фото: ua.depositphotos.com