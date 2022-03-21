В России запретили деятельность соцсетей компании Meta: Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и постановил запретить немедленно ее деятельность в РФ. Об этом сообщает Forbes.ru.

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Российская генпрокуратура утверждает, что компания, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, распространяет призывы к насилию в отношении российских военных. Решение суда должно начать исполняться незамедлительно, причем оно не распространяется на WhatsApp.

По мнению прокурора, Meta под видом коммерческой деятельности распространяет призывы к насилию в отношении граждан, нарушает их права, а также несет угрозу конституционному строю РФ. Он заявил, что Meta создает альтернативную реальность, где присутствует агрессия к россиянам, и компания, по сути, — политический инструмент в интересах США.

При этом публикации в Facebook и Instagram не предполагают ответственности россиян, если они сделаны "не в целях экстремизма". Представитель ФСБ Игорь Ковалевский заявил в суде, что политика Meta направлена против интересов России и ее граждан, в том числе военнослужащих. Его поддержал представитель Роскомнадзора. Юрист Meta Виктория Шагина не согласилась с позицией прокурора. По ее словам, "несоразмерно полностью блокировать сервисы на основании такого небольшого числа публикаций".

Представители Meta во время заседания также попросили провести лингвистическую экспертизу для оценки спорных публикаций. Но суд в ходатайстве отказал, поскольку "в доказательствах не было необходимости".

Запрет не распространяется на мессенджер WhatsApp, так как в нем нет функции публичного распространения информации.

В Госдуме страны агрессора не исключают, что в России заблокируют доступ к YouTube. Блокировка может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

При этом социальная сеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч сообщений, которые содержат неправдивую информацию о войне России против Украины.

Фото: ua.depositphotos.com