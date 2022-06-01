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Сервис графического дизайна Canva уходит из РФ

Сервис графического дизайна Canva уходит из РФ

Популярная платформа графического дизайна Canva полностью уходит из России, заблокировав российским пользователем доступ к своему сервису. Такое решение приняли в знак поддержке Украины в условиях войны с РФ.

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Об этом сообщил соучредитель и главный операционный директор Canva Клифф Обрехт.

Он объяснил, что платформа была долгое время доступна в РФ, так небольшие группы людей (возможно) пользовались Canva для создания плакатов для митингов против войны. Однако в последние время в стране практически не проходят акции протеста против российской агрессии в Украине, поэтому Обрехт не видит смысла в дальнейшей работе сервиса в РФ.

"Совсем недавно, после разговора с украинским правительством, нам стало понять происходящие изменения в войне, для нас стало очевидным уменьшение влияния, которое наша платформа могла оказывать внутри России. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и реагировать таким образом, чтобы помочь положить конец войне, поэтому сегодня мы полностью уходим из России", — подытожил он.

Canva — это один из самых важных инструментов в работе SMM-менеджеров. Специалисьы по продвижению в соцсетях используют его для создания контента, подходящего под форматы разных платформ. Например, в Украине многие SMM-специалисты активно используют Canva для создания постов и Stories в Instagram и Facebook.

Отметим, что в России запретили деятельность соцсетей компании Meta. Российская генпрокуратура утверждает, что компания, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, якобы "распространяла призывы к насилию в отношении российских военных". 

Автор:
Вита Молодан