Нет только в некоторых странах Африки: бизнес просит разрешить использовать в Украине Wi-Fi 6E

Бизнес просит профильные государственные органы разрешить использовать в Украине радиотехнологию Wi-Fi 6E, что позволит гармонизировать использование радиочастотного ресурса с ЕС и разблокировать поставки современного оборудования в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что бизнес-сообщество обратилось к вице-премьер-министру Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаилу Федорову и другим профильным государственным органам о необходимости внедрения в Украине радиотехнологии Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).

Большинство современного оборудования поддерживают Wi-Fi 6E

Так, по информации компаний-членов ЕБА, большинство нового современного оборудования, такого как роутеры, ноутбуки, смартфоны, телевизоры, аудио системы, и т.д., производится с поддержкой радиотехнологии Wi-Fi 6E, которая, к сожалению, не включена в План распределения и пользования радиочастотным спектром в Украине .

Соответственно, у представителей бизнеса нет возможности провести его сертификацию в Украине, что в свою очередь делает невозможным легальные поставки таких продуктов в Украину.

"Это, в свою очередь, существенно ограничивает использование современного оборудования в Украине и лишает потребителей доступа к новейшим технологиям", – подчеркивают в ЕБА.

Там обращают внимание на то, что Украина входит в небольшое количество стран, которые еще не разрешили использование этой технологии.

Радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена в большинстве стран

Радиотехнология Wi-Fi 6E была принята еще в 2020 году, а мировое производство оборудования с поддержкой Wi-Fi 6E было начато в 2021 году. Согласно информации Wi-Fi Alliance, радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки. Кроме того, некоторые страны уже начали обсуждение возможности внедрения следующей технологии Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).

Поэтому ЕБА просит профильные государственные органы инициировать внесение изменений в План, в частности дополнить его радиотехнологией Wi-Fi 6E, что позволит гармонизировать использование радиочастотного ресурса с ЕС и разблокировать поставки современного оборудования в Украину.

Заметим, Министерство цифровой трансформации разработало Стратегию развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года, эффект от реализации которой оценивает в 67,6 млрд. долларов.

По прогнозам Минцифры, в результате реализации стратегии качество услуг электронных коммуникаций в Украине к 2030 г. будет превышать уровень аналогичных услуг в европейских странах, а Украина станет одним из мировых лидеров по темпам внедрения инноваций и новых технологий.

Также добавим, что в результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.