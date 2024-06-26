Немає лише в деяких країнах Африки: бізнес просить дозволити використовувати в Україні Wi-Fi 6E

Бізнес просить профільні державні органи дозволити використовувати в Україні радіотехнологією Wi-Fi 6E, що дозволить гармонізувати використання радіочастотного ресурсу з ЄС та розблокувати поставки сучасного обладнання в Україну.

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Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Зазначається, що бізнес-спільнота звернулася до віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова та інших профільних державних органів щодо необхідності впровадження в Україні радіотехнології Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц).

Більшість сучасного обладнання підтримують Wi-Fi 6E

Так, наразі, за інформацією компаній-членів ЄБА, більшість нового сучасного обладнання, такого як роутери, ноутбуки, смартфони, телевізори, аудіо системи, і т.д., виробляється з підтримкою радіотехнології Wi-Fi 6E, яка, на жаль, не включена в План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Відповідно, представники бізнесу не мають можливості провести його сертифікацію в Україні, що в свою чергу унеможливлює легальне постачання таких продуктів в Україну.

"Це, в свою чергу, суттєво обмежує використання сучасного обладнання в Україні та позбавляє споживачів доступу до новітніх технологій", - підкреслюють в ЄБА.

Там звертають увагу на те, що Україна входить до невеликої кількості країн, які ще не дозволили використання цієї технології.

Радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена в більшості країн

Радіотехнологія Wi-Fi 6E була прийнята ще в 2020 році, а світове виробництво обладнання з підтримкою Wi-Fi 6E було розпочате в 2021 році. Згідно інформації Wi-Fi Alliance радіотехнологія Wi-Fi 6E дозволена до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки. Крім того, деякі країни вже почали обговорення можливості щодо запровадження наступної технології Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).

Тому ЄБА просить профільні державні органи ініціювати внесення змін в План, зокрема, доповнити його радіотехнологією Wi-Fi 6E, що дозволить гармонізувати використання радіочастотного ресурсу з ЄС та розблокувати поставки сучасного обладнання в Україну.

Зауважимо, Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року, ефект від реалізації якої оцінює в 67,6 млрд доларів.

За прогнозами Мінцифри, у результаті реалізації стратегії якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах, а Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій.

Також додамо, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.