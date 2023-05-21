Российские хакеры совершили двойную кибератаку: что известно

Российские хакеры в апреле совершили необычную кибероперацию, состоявшую из двойной кибератаки и операции информационного влияния.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Сначала состоялась кибератака на одно из министерств Украины, а после этого – на одно из украинских медиа. Хакеры взломали сайт издания и опубликовали новость о взломе министерства, с критикой деятельности CERT-UA (правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события - Delo.ua)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг, вероятно, таким образом пытался вызвать у украинцев недоверие к данным медиа и государственным органам.

По информации Госспецсвязи, Россия для усиления эффекта часто использует одновременно кибер- и информационные атаки.

Напомним, представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов сообщал, что Россия в киберпространстве так же, как и на поле боя, пытается атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

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