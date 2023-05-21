Російські хакери здійснили подвійну кібератаку: що відомо

Російські хакери у квітні здійснили незвичайну кібероперацію, яка складалась із подвійної кібератаки та операції інформаційного впливу.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Спочатку відбулася кібератака на одне з міністерств України, а після цього – на одне з українських медіа. Хакери зламали сайт видання і опублікували новину про злам міністерства, з критикою діяльності CERT-UA (урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події - Delo.ua)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог, ймовірно, таким чином намагався викликати в українців недовіру до даних у медіа та до державних органів.

За інформацією Держспецзв'язку, Росія для посилення ефекту часто використовує кібер- та інформаційні атаки водночас.

Нагадаємо, речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов повідомляв, що Росія у кіберпросторі так само, як і на полі бою, намагається атакувати цивільну інфраструктуру України.

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