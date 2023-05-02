У Держспецзв'язку розповіли, яку тактику Росія використовує для атак України у кіберпросторі

Росія у кіберпросторі так само, як і на полі бою, намагається атакувати цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомив речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов, пише "Укрінформ".

За його словами, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA відслідковує діяльність понад 80 хакерських груп, більшість із яких - угруповання з Російської Федерації, а 90% їх членів становлять російські військові.

"Ми бачимо, що Росія у кіберпросторі використовує таку саму тактику, як і на конвенційному полі бою, тобто вона намагається атакувати цивільну інфраструктуру", - зазначив він.

Кондрашов додав, що за перші чотири місяці 2023 року тільки в ручному режимі командою CERT-UA було відбито й опрацьовано 700 кіберінцидентів, третина з них – це атаки на органи влади. Зокрема, у квітні опрацьовано 151 атаку і кіберінцидент, 54 з яких - на органи влади. Це у 2,5 раза більше, ніж атак на сектор сил безпеки й оборони.

Також він зазначив, що за квітень системи автоматично заблокували 24 млн кібератак, із яких 23 млн – це були сканування.

Речник Держспецзв’язку наголосив, що попри певне зменшення кількості атак в тому чи іншому секторі, систематичність, складність цих атак і їх інтенсивність залишається дуже високою, а основна ціль – це цивільна інфраструктура, комерційні структури, органи влади і кожен громадянин. Він запевнив, що у більшості випадків своїх стратегічних цілей зловмисники не досягають.

"У глобальному світі бути захищеному одному неможливо. Можна бути захищеним тільки колективно. І побудова спільного колективного кіберпростору захищеного світу – це наше основне завдання, і ми співпрацюємо з усіма цивілізованими країнами, у тому числі зі США, Великою Британією, країнами ЄС для налагодження співпраці", - підсумував Кондрашов.

Зазначимо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації постійно фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури.

Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.

Фото:ua.depositphotos.com