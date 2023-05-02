В Госспецсвязи рассказали, какую тактику Россия использует для атак Украины в киберпространстве

Россия в киберпространстве так же, как и на поле боя, пытается атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов, пишет "Укринформ".

По его словам, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA отслеживает деятельность более 80 хакерских групп, большинство из которых – группировки из Российской Федерации, а 90% их членов составляют российские военные.

"Мы видим, что Россия в киберпространстве использует такую же тактику, как и на конвенционном поле боя, то есть она пытается атаковать гражданскую инфраструктуру", - отметил он.

Кондрашов добавил, что за первые четыре месяца 2023 года только в ручном режиме командой CERT-UA было отбито и проработано 700 киберинцидентов, треть из них - это атаки на органы власти. В частности, в апреле проработана 151 атака и киберинцидент, 54 из которых - на органы власти. Это в 2,5 раза больше, чем атак на сектор сил безопасности и обороны.

Также он отметил, что за апрель системы автоматически заблокировали 24 млн кибератак, из которых 23 млн – это сканирование.

Представитель Госспецсвязи подчеркнул, что, несмотря на определенное уменьшение количества атак в том или ином секторе, систематичность, сложность этих атак и их интенсивность остается очень высокой, а основная цель – это гражданская инфраструктура, коммерческие структуры, органы власти и каждый гражданин. Он заверил, что в большинстве случаев своих стратегических целей злоумышленники не добиваются.

"В глобальном мире быть защищенным одному невозможно. Можно быть защищенным только коллективно. И построение общего коллективного киберпространства защищенного мира – это наша основная задача, и мы сотрудничаем со всеми цивилизованными странами, в том числе с США, Великобританией, странами ЕС для налаживания сотрудничества", - подытожил Кондрашов.

Отметим, Государственная служба специальной связи и защиты информации постоянно фиксирует дальнейший рост киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Известно, что РФ каждый день осуществляет более 10-ти кибератак на стратегические объекты Украины.

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