Украинский стартап Headway открыл офис в Великобритании

Украинский EdTech-стартап Headway с целью поддержать устойчивость бизнеса открыл офис в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает AIN.

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В Headway рассчитывают, что работа в Великобритании поможет компании открыть новые возможности для развития на западных рынках. К тому же физическое присутствие в стране, где количество IT-компаний с капитализацией свыше $1 млрд достигло сотни, будет способствовать привлечению инвестиций.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания открыла филиалы во Львове и Варшаве. В июле Headway частично восстановила работу киевского офиса.

Кроме того, у компании есть офис Никосии (Кипр). В Headway всего работает 150 сотрудников, при этом компания открыла 20 вакансий.