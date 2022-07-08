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- IT и Телеком
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Украинский стартап Headway открыл офис в Великобритании
Украинский EdTech-стартап Headway с целью поддержать устойчивость бизнеса открыл офис в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает AIN.
В Headway рассчитывают, что работа в Великобритании поможет компании открыть новые возможности для развития на западных рынках. К тому же физическое присутствие в стране, где количество IT-компаний с капитализацией свыше $1 млрд достигло сотни, будет способствовать привлечению инвестиций.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания открыла филиалы во Львове и Варшаве. В июле Headway частично восстановила работу киевского офиса.
Кроме того, у компании есть офис Никосии (Кипр). В Headway всего работает 150 сотрудников, при этом компания открыла 20 вакансий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Headway – IT-компания, создающая EdTech-продукты. Основной продукт – приложение Headway, знакомящее с главными идеями нон-фикш бестселлеров в лаконичных форматах контента.